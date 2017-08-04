В ЮКО подростки двух поселков устроили разборку со стрельбой
4 августа 2017, 17:38
В массовой драке погиб несовершеннолетний.
В Сайрамском районе ЮКО идет расследование массовой драки между подростками, произошедшей в июне этого года. В результате драки погиб 17-летний юноша, пишет Otyrar.kz.
Молодые люди из расположенных по соседству сел Кутарыс и Оймаут вначале оскорбляли друг друга по мессенджеру WhatsApp, а затем назначили «стрелку». В противостоянии принимало участие более 20 человек с каждой стороны.
Один из мальчишек, 17-летний житель села Кутарыс, сразу же открыл огонь в сторону противников, совершив выстрел из охотничьего ружья. В результате двое подростков получили ранения.
После выстрела все собравшиеся разбежались. Раненые были срочно госпитализированы, один с легкими ранениями, другой — в тяжелом состоянии. В тот же день, не приходя в сознание, 17-летний парень скончался.
«Главный обвиняемый — мальчик 17 лет. Ему вменяется не убийство, а нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Но и еще другим мальчикам предъявлены обвинения в хулиганстве, которое они не смогли довести по независящим от них обстоятельствам. Санкцию на два месяца мы выдали, но по закону им определен залог, потому что все они несовершеннолетние. Идет расследование», - рассказала следственный судья Сайрамского суда Салтанат Кабылова.
Фото: zbroya.info
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