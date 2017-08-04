Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В ЮКО подростки двух поселков устроили разборку со стрельбой

4 августа 2017, 17:38

В массовой драке погиб несовершеннолетний.

В Сайрамском районе ЮКО идет расследование массовой драки между подростками, произошедшей в июне этого года. В результате драки погиб 17-летний юноша, пишет Otyrar.kz.

Молодые люди из расположенных по соседству сел Кутарыс и Оймаут вначале оскорбляли друг друга по мессенджеру WhatsApp, а затем назначили «стрелку». В противостоянии принимало участие более 20 человек с каждой стороны.

Один из мальчишек, 17-летний житель села Кутарыс, сразу же открыл огонь в сторону противников, совершив выстрел из охотничьего ружья. В результате двое подростков получили ранения.

После выстрела все собравшиеся разбежались. Раненые были срочно госпитализированы, один с легкими ранениями, другой — в тяжелом состоянии. В тот же день, не приходя в сознание, 17-летний парень скончался.

«Главный обвиняемый — мальчик 17 лет. Ему вменяется не убийство, а нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Но и еще другим мальчикам предъявлены обвинения в хулиганстве, которое они не смогли довести по независящим от них обстоятельствам. Санкцию на два месяца мы выдали, но по закону им определен залог, потому что все они несовершеннолетние. Идет расследование», - рассказала следственный судья Сайрамского суда Салтанат Кабылова.

Фото: zbroya.info

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...