На 20 лет осудили мужчину, пытавшегося изнасиловать девочку в Тургене
4 августа 2017, 17:50
Приговор не вступил в законную силу.
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области оглашен приговор по резонансному уголовному делу в отношений 32-летнего жителя Енбекшиказахского района Алматинской области, передает Zakon.kz со ссылкой пресс-службу Алматинского областного суда.
Давранбек Козыбагаров был предан суду по обвинению в попытке изнасилования и совершении насильственных действии сексуального характера в отношении 8-летней девочки.
"Приговором суда Д.Козыбагаров признан виновным по ст. 121 ч.4 (Насильственные действия сексуального характера) УК РК, и осужден к 20 годам лишения свободы с назначением дополнительного вида наказания в виде пожизненного лишения права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Приговор не вступил в законную силу", - сообщили в суде.
Напомним, 14 апреля в селе Тургень мужчина напал 8-летнюю девочку, которая шла из школы. Преступник сбросил ребенка с моста в речку, затем волок ее по камням и разбитым бутылкам в сторону деревьев. Как рассказала пострадавшая, при этом напавший что-то налил ей в рот, и она уснула. Спас ребенка, спугнув подозреваемого, местный пастух. Девочку отвезли в местную больницу, оттуда ее направили в иссыкский роддом, из роддома пострадавшую направили в больницу ГРЭС-а. Так продолжалось всю ночь. Ни в одном из этих медицинских учреждений не дали точного диагноза ребенку. Ее отец нашел очевидца, который видел, как подозреваемый раздел девочку.Полиция по данному факту начала расследование уголовного дела по ст.121 ч.4 УК Республики Казахстан (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетнего).
Спасшим девочку пастухом оказался 11-классник Тимурбек Жамалладинов. Позже отважного парнянаградили грамотой и подарками от Министерства образования и науки Республики Казахстан.
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