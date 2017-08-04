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В Японии создали мороженое, которое не тает даже под горячим воздухом из фена

4 августа 2017, 17:20

Создатели лакомства выделили из клубники полифенол, который помог закрепить его форму.

Японские учёные из Научно-исследовательского центра развития биотерапии в городе Канадзава решили позаботиться о тех, кто постоянно пачкается мороженым, и создали нетающий молочный десерт, пишет Life.ru.

Для этого они использовали экстракт клубники — полифенол, который помогает закрепить форму сладкого, сообщает Asahi Shimbun.

Причём новый сорт получился случайно: у кондитера оставалось много клубники, уже потерявшей товарный вид, и он принялся экспериментировать, добавляя полифенол в десерты.

"Мороженое не растает и его форма никак не изменится даже под воздействием горячего воздуха из фена"

Японский журналист решил проверить мороженое на практике, и оно не растаяло за пять минут при температуре +28 градусов.

Мария Паламарчук
Фото @310Kuu

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