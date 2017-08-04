В Японии создали мороженое, которое не тает даже под горячим воздухом из фена

Создатели лакомства выделили из клубники полифенол, который помог закрепить его форму.

Японские учёные из Научно-исследовательского центра развития биотерапии в городе Канадзава решили позаботиться о тех, кто постоянно пачкается мороженым, и создали нетающий молочный десерт, пишет пишет Life.ru





Для этого они использовали экстракт клубники — полифенол, который помогает закрепить форму сладкого, сообщает Asahi Shimbun.





Причём новый сорт получился случайно: у кондитера оставалось много клубники, уже потерявшей товарный вид, и он принялся экспериментировать, добавляя полифенол в десерты.





"Мороженое не растает и его форма никак не изменится даже под воздействием горячего воздуха из фена"





Японский журналист решил проверить мороженое на практике, и оно не растаяло за пять минут при температуре +28 градусов.





Мария Паламарчук