Алматинская область готовится к переходу на латинскую графику

Казахстан, Киргизия и Таджикистан пока используют алфавиты на основе кириллицы.

Сегодня во Дворце языков города Талдыкорган состоялось семинар-совещание, под председательством заместителя акима области Жаксылыка Омара, где участники обсудили этапы перехода на латиницу передает zakon.kz





- В своей программной статье «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания» Президент указывает на конкретные поручения на ближайшие годы, и еще раз упоминает о важности изменения казахского алфавита на латинскую графику. Поэтому по поручению Лидера нации на сегодняшний день, идет полная подготовка к переходу на латиницу. Главное , подготовить специалистов, которые внесут свою лепту в реализации одного из важных шагов в нашем государственном строе. Учитывая всю эту ответственность, предстоящего общего дела, мы пригласили вас участвовать и выразить свое видение на пути к переходу к латинице,- отметил в своей вступительной речи Жаксылык Омар.









Затем первым с докладом выступил директор Института языкознания им. А. Байтурсынова, известный тюрколог, доктор филологических наук, профессор Ерден Кажыбек.





- Многие историко-социальные объекты возобновляются благодаря 25 летней Независимости Казахстана. За этот период мы возродили имена забытых батыров, акынов, биев и так далее. Теперь настало время, и изменить письменность. Как говорил Елбасы в своем послании «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания», наша страна должна стать конкурентоспособной, чтобы войти в тридцатку лидеров. Одним из ключевых моментов является переход казахского языка на латиницу. Также Глава государства четко определил, что к концу 2017 года в тесном взаимодействии с учеными и всеми представителями общественности необходимо будет принять единый стандарт нового казахского алфавита и графики. А с 2025 года деловая документация, периодическая печать, учебники - все должно будет выходить уже на латинском алфавите, -подчеркнул Ерден Кажыбек.









Отметим, что к настоящему времени из азиатских стран СНГ перевели свои алфавиты на латиницу Азербайджан, Туркмения и Узбекистан. Среди европейских стран СНГ на латиницу перешла Молдавия.









Казахстан, Киргизия и Таджикистан пока используют алфавиты на основе кириллицы. Грузия и Армения пользуются древними алфавитами на собственной графической основе.





Семинар по изменению казахской письменности вызвал активную дискуссию. Спикеры рассказали все плюсы и минусы перехода на латиницу. Тем самым они расставили все акценты.









- Мы не меняем язык, а всего лишь модернизируем графику, впервые внедренную, еще в советское время. Считаю, что переход на латинскую графику для казахского языка повысит конкурентоспособность казахстанцев в условиях новой глобальной реальности. При этом реформа письменности не имеет политической и тем более геополитической подоплеки. Такое мнение выразил известный политолог, советник директора Национальной библиотеки РК Айдос Сарым.





Помимо этого, своими рассуждениями поделились члены рабочей группы по переходу казахского языка на латинскую графику, ученные-лингвисты, филологи, политологи и лидеры общественного мнения.





В завершение семинара заместитель акима области отметил, что переход на латиницу — это вызов брошенный нашему поколению.









- Каждому человеку дается посильный груз, который он сможет выдержать. Раз уж переход на латинский алфавит выпала на наше поколение – значит мы являемся достойными проводниками исторического перехода на латиницу, - подчеркнул замакима.





Напомним , что диалоговая площадка для семинара –совещания «Переход на латинский алфавит: ход подготовки» организован акиматом Алматинской области.











