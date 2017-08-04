ОСМС поможет обеспечить социальную справедливость и солидарность

С 1 июля 2017 года работодатели обязаны производить отчисления на ОСМС за своих работников в размере 1% от заработной платы.

Сегодня, 4 августа состоялся круглый стол, где участники экспертного клуба «Сарапшы» обсудили внедрения системы обязательного социального медицинского страхования в Казахстане.





«В обществе идут большие дебаты по причине внедрения ОСМС. Особенно эта система обсуждается в Алматы, так как Южная столица это сосредоточие бизнеса, здесь много самозанятых, индивидуальных предпринимателей. Для них этот вопрос особенно актуален, многие бизнесмены считают, что ОСМС это дополнительная налоговая нагрузка. В 2023 году взносы медстрахования достигнут 5%, итого бизнесмены, в общем будут платить 36% налогов», - рассказал председатель РД «Болашак» и МОО «Жастар үні» Даурен Бабамуратов.









С 1 июля 2017 года работодатели обязаны производить отчисления на ОСМС за своих работников в размере 1% от заработной платы. Индивидуальные предприниматели и приравненные к ним лица оплачивают взнос в размере 5% от 2 МЗП. Работающие по договорам гражданско-правового характера должны выплачивать 5% от дохода. Граждане не входящие в категории льготных, и за которых не поступают взносы, лишатся возможности получения бесплатной медицинской помощи.





Учитывая важность и многогранность вопроса внедрения системы ОСМС и вызовы стоящие перед здравоохранением Казахстана в будущем политолог МОО «Жастар үні» Асхат Касенгалиев озвучил данные проведенного SWOT анализа.





«Медицинское страхование может явиться одним из рычагов повышения экономической заинтересованности, роста человеческого капитала, ответственности организации здравоохранения и медицинских работников за конечный результат своей деятельности. Рыночные отношения в здравоохранении откроют перспективы для развития конкурентоспособности медицинских организаций и повышения уровня и качества оказываемых медицинских услуг, а также дадут толчок к развитию медицинского сервиса», - сказал Касенгалиев





ОСМС гарантирует всем казахстанцам независимо от пола, возраста, социального статуса, места проживания и доходов равный доступ к медуслугам и лекарственной помощи. По мнению политолога, процесс перехода к обязательному медицинскому страхованию должен быть планомерным, продуманным и пошаговым.









«Преимущество внедрения ОСМС в том, что появятся новые источники финансирования медицины. Снизится финансовая нагрузка на бюджеты всех уровней при значительной доле финансирования за счет работодателей и работников как порознь, так и в различных сочетаниях и пропорциях. Страхование поможет обеспечить социальную справедливость и солидарность. После внедрения обязательного социального медицинского страхования ожидается повышение качества и доступности медицинских услуг, в первую очередь, за счет приоритетного развития первичной медико-санитарной помощи, развития частной медицины и повышения конкуренции между медицинскими организациями. ОСМС на сегодняшний день единственный известный механизм обеспечения экономической эффективности функционирования системы здравоохранения», - подытожил Асхат Касенгалиев.



