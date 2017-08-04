Меморандум о сотрудничестве подписали Павлодарская область и Институт истории и этнологии имени Ч. Валиханова

Впервые в республике в Павлодаре подписан меморандум между акиматом области и учеными-историками и этнографами, передает корреспондент pavlodarnews.kz





Сегодня в ПГУ им. С. Торайгырова документ о сотрудничестве в рамках программы «Рухани жаңғыру» подписали заместитель акима Павлодарской области Мейрам Бегентаев и директор Института истории и этнологии имени Ч. Валиханова города Алматы Зиябек Кабулдинов. - Одна из важных задач программы - необходимость организация серьезной краеведческой работы, изучение региональной истории, восстановления культурно-исторических объектов, - отмечает Мейрам Бегентаев. - В данном направлении в нашей области проводится активная работа. Создан региональный проектный офис, определены эксперты и объекты социального значения. Сегодняшний меморандум открывает новые возможности для проведения научных исторических исследований.









В свою очередь доктор исторических наук Зиябек Кабулдинов отметил, что павлодарский регион - один из первых в стране, где системно начали решать задачи, поставленные в программной статье Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». - Нас радует то, что акимат выступил инициатором написания многотомного труда по истории Павлодарской области. Аналогов ему в стране пока нет. Пользуясь случаем выражаю вам огромную благодарность, - сказал Зиябек Кабулдинов.









Во время встречи Зиябек Кабулдинов подарил Мейраму Бегентаеву авторскую книгу «Астана: прошлое и будущее». Книгу «Астана» директор института презентовал секретарю Комитета по экономической реформе и региональному развитию, депутату Мажилиса Парламента РК Меруерт Казбековой.





Абзал Кабдраш





Фото: автора и пресс-службы ПГУ им. С. Торайгырова



