Водитель пожелал женщине смерти ее детям
4 августа 2017, 18:05
Водитель оказался на тротуаре, где в этот момент проходили мамы с детьми.
Неприятный случай произошел 3 августа около 19:00 в алматинском микрорайоне Айнабулак-3, передает patrul.kz.
Нарушитель за рулем автомобиля Chevrolet серебристого цвета задел женщину и пожелал смерти ее ребенку. Случилось это не на проезжей части, а прямо на тротуаре.
Молодой человек, управлявший машиной, сначала встал на пути молодых мам, которые вышли на прогулку с маленькими детьми в колясках. Он, видимо, ждал, пока они ему освободят путь. При этом, очевидно, его нисколько не волновало то, что тротуары предназначены исключительно для пешеходов.
Женщины не пропустили водителя в ожидании, что он освободит пешеходную зону и выедет на проезжую часть тем же путем, каким и приехал. Однако, водитель оказался упрямцем и признавать свою неправоту никак не хотел.
Некоторое время спустя он решил объехать людей, но при этом выкрикнул им на "прощание" страшное пожелание: "Балаларың өліп қалсын" (Пусть твои дети умрут).
Фото: patrul.kz.
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