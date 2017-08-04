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Водитель пожелал женщине смерти ее детям

4 августа 2017, 18:05

Водитель оказался на тротуаре, где в этот момент проходили мамы с детьми.

Неприятный случай произошел 3 августа около 19:00 в алматинском микрорайоне Айнабулак-3, передает patrul.kz.

Нарушитель за рулем автомобиля Chevrolet серебристого цвета задел женщину и пожелал смерти ее ребенку. Случилось это не на проезжей части, а прямо на тротуаре.

Молодой человек, управлявший машиной, сначала встал на пути молодых мам, которые вышли на прогулку с маленькими детьми в колясках. Он, видимо, ждал, пока они ему освободят путь. При этом, очевидно, его нисколько не волновало то, что тротуары предназначены исключительно для пешеходов.

Женщины не пропустили водителя в ожидании, что он освободит пешеходную зону и выедет на проезжую часть тем же путем, каким и приехал. Однако, водитель оказался упрямцем и признавать свою неправоту никак не хотел.

Некоторое время спустя он решил объехать людей, но при этом выкрикнул им на "прощание" страшное пожелание: "Балаларың өліп қалсын" (Пусть твои дети умрут).


Фото: patrul.kz.

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