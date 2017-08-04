Аким ЮКО: В разработке проектно-сметной документации необходимо применять зарубежный опыт

В целях превращения города Шымкент в третий мегаполис необходимо развивать архитектуру и инфраструктуру наряду с цивилизованными городами. В связи с этим, нужно придать особое значение качественному строительству ворот при въезде в город, дорожно-транспортных развязок, объездных и внутренних дорог. Вместе с этим, необходимо уделять особое внимание эффективной и своевременной разработке проектно-сметных документаций. Об этом сегодня на заседании, где обсуждали ход строительства объектов в городе Шымкент сказал аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев, передает пресс-служба акима области.





В этом году в городе Шымкент ведется строительство 20 социальных объектов. Среди них 15 школ, 2 спортивных, 2 культурных и 1 объект благоустройства. Из указанных 20-ти объектов 11 будут сданы на благо народа до конца текущего года. Строительство остальных 9 объектов являются переходящими на 2018 год.





Кроме того, в городе ведется строительство 42 жилых домов, общей площадью 151 тыс. 228 квадратных метров. Из них 26-коммунальные, 16-кредитные жилые дома. В том числе, 30 жилых домов должны сдать в эксплуатацию до конца текущего года. Сроки завершения оставшихся 16 домов переходят на 2018 год.





«В этом году в Шымкент продолжается строительство 10 объектов инженерной инфраструктуры. Если до сегодняшнего дня сданы 2 объекта, то до конца года планируется завершить строительство еще 1 объекта. Стоит отметить, что остальные 7 объектов будут сданы в эксплуатацию в 2018 году», - сказал заместитель акима города Шымкента Нуралхан Кушеров.





Вместе с тем, в рамках программы «Нурлы жер» ведется разработка проектно-сметной документации 107 объектов.





В 2017 году в целях развития инфраструктуры города Шымкент выделено 14,5 млрд. тенге, а на завершение строительства 9 объектов, которые были начаты в 2016 году будет направлено 1,6 млрд. тенге. Помимо этого, на средний ремонт 83 дорог и 12 тротуаров направят 970, 8 млн. тенге. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация для строительства 4 транспортных развязок в городе. Впрочем, выявлены факты затянувшегося строительства и сроки сдачи 19 объектов в городе Шымкент. 13 объектов из 19 являются переходящими на 2015-2016 годы, а строительство 6 объектов начаты в 2017 году. Этому есть несколько причин. В большинстве случаев затягивается процесс разработки проектно-сметной документации, что в свою очередь затягивает сроки возвращения земельных участков на государственных надобностей.





«Имеются множество причин затягивания строительства. Одной из них является процесс разработки проектно-сметной документации. Для разработки данной документации требуется 4 месяца. Поэтому применяя зарубежные методы необходимо усовершенствовать подготовку проектно-сметной документации. В связи с этим, поручаю применить опыт турецких коллег и внедрить у нас. В случае необходимости провести семинар-тренинг, мы должны повысить ответственность подрядчиков, ответственных за строительство», - сказал Ж.Туймебаев.





Наряду с этим, в ходе заседания поручено уделить внимание качественному и эффективному строительству подвесных мостов и дорожно-транспортных развязок.







