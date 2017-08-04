EXPO 2017: анонс мероприятий на выходные

Для посетителей выставки подготовлена программа на выходные.

10 июня 2017 года открыла свои двери Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017». Основная тема ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего».





Для посетителей выставки подготовлена программа на выходные.





Так, в субботу, 5 августа 2017 года состоится церемония празднования Национального дня Королевства Тонга в рамках Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017.





В мероприятии примут участие вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Биржан Нурымбетов и министр туризма и инфраструктуры Тонга Сика Семиси Киоа Лафу.





На праздновании гостям будет представлена насыщенная культурная программа. Танцевальный коллектив “Tonga Masani Dance Group” исполнит 6 ярких и зажигательных номеров на сцене Национального дня. Все желающие смогут принять участие в параде к Тихоокеанской плазе, где представлена экспозиция Королевства.





Королевство Тонга одно из ведущих государств Тихоокеанского региона. Правительство страны внедряет и развивает альтернативные источники энергии посредством наращивания техногенного потенциала Тонга. Экспозиция страны на ЭКСПО-2017 представляет из себя симбиоз национальной культуры и современной развитости государства.





Начало мероприятия в 15:00.





В воскресенье, 6 августа 2017 года в 15.00 в рамках Международной специализированной Выставки ЭКСПО-2017 состоится празднования Национального дня Многонационального Государства Боливия.

В мероприятии примут участие заместитель министра обороны Республики Казахстан Талгат Мухтаров и заместитель министра внешней торговли и интеграции Многонационального Государства Боливия Эндара Вера Валтер Кларэмс

В рамках мероприятия запланирована обширная культурная программа. Будут представлены музыкальные и танцевальные номера. В завершении мероприятия состоится Национальный парад с участием артистов.





Регион Базиликата на ЭКСПО-2017 Астана с 6 по 12 августа.

Посетителей Павильона Италии ждет увлекательная программа, начиная с Презентации Региона 6 августа (10:00) и открытия выставки акварельных картин Фабриса Муаро (12:00) в атриуме Павильона Италии, которую можно посетить с 6 по 12 августа, заканчивая интересными семинарами об опыте региона в области энергетики.

Фабрис Муаро (Fabrice Moireau), французский художник-иллюстратор, путешественник. Известен своими зарисовками из разных городов мира – Нью-Йорка, Парижа, Берлина, Рима. Каждому городу посвящена отдельная книга-альбом, в каждой множество потрясающих акварельных скетчей – архитектура, сады, люди, на выставке будут представлены его работы, посвященные окресностям региона Базиликата.



