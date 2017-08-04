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Назначен гендиректор Республиканского научно-практического центра психического здоровья

4 августа 2017, 18:59

Эту должность занял Негай Николай.

Приказом Министра здравоохранения РК Николай Негай назначен генеральным директором Республиканского научно-практического центра психического здоровья Министерства здравоохранения РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Николай Негай – выпускник Актюбинской государственной медицинской академии, магистр делового администрирования «Алматы Менеджмент Университет».

Трудовую деятельность начал в 2000 году в Кызылординской областной психиатрической больнице. С 2003 года научный сотрудник отдела проблем клинической психиатрии Республиканского научно – практического центра психиатрии, психотерапии и наркологии (РНПЦППН). В 2004 году заведующий Республиканского организационно – методического консультативного отделения с приемным покоем, по совместительству судебно – психиатрический эксперт РНПЦППН.

С 2010 года по сегодняшний день занимал должность заместителя директора по научной и клинической работе Республиканского научно-практического центра психиатрии, психотерапии и наркологии.

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