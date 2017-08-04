Задержанные в Египте студенты из Казахстана вернулись домой
4 августа 2017, 19:11
В данный момент они направляются домой к своим родным и близким.
"Все шестеро молодых граждан нашей страны сегодня благополучно вернулись из Египта на Родину. В данный момент они направляются домой к своим родным и близким", - написал Жайнаков.
Напомним, граждане Казахстана – учащихся языковых курсов в Каире перестали выходить на связь с родственниками 20 июля. В ночь с 19 на 20 июля были задержаны сотрудниками спецслужб Египта. Вечером 1 августа представители Службы национальной безопасности Египта связались с Посольством Казахстана и сообщили о депортации всех ранее задержанных молодых казахстанцев на Родину.
Фото: Facebook.
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