Коалиция США признала гибель 624 мирных жителей при ударах в Сирии и Ираке

Коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* подтвердила гибель 624 мирных жителей в результате ударов по террористам в Сирии и Ираке с августа 2014 года по июнь 2017 года, передает передает РИА Новости





"На сегодняшний день, исходя из доступной информации, объединённый штаб операции (против ИГ* — ред.) полагает, что более вероятно, чем нет, что по меньшей мере 624 гражданских были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции с начала операции "Непоколебимая решимость", — говорится в заявлении коалиции, поступившем в РИА Новости.





В заявлении уточняется, что оценка числа жертв была проведена в июне этого года. В настоящее время коалиция продолжает изучать 424 сообщения о гибели мирных жителей.





* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в Казахстане.



