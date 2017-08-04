Коалиция США признала гибель 624 мирных жителей при ударах в Сирии и Ираке
4 августа 2017, 19:26
В настоящее время коалиция продолжает изучать 424 сообщения о гибели мирных жителей.
Коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* подтвердила гибель 624 мирных жителей в результате ударов по террористам в Сирии и Ираке с августа 2014 года по июнь 2017 года, передает РИА Новости.
"На сегодняшний день, исходя из доступной информации, объединённый штаб операции (против ИГ* — ред.) полагает, что более вероятно, чем нет, что по меньшей мере 624 гражданских были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции с начала операции "Непоколебимая решимость", — говорится в заявлении коалиции, поступившем в РИА Новости.
В заявлении уточняется, что оценка числа жертв была проведена в июне этого года. В настоящее время коалиция продолжает изучать 424 сообщения о гибели мирных жителей.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в Казахстане.
Фото: Sputnik / Сара Нуреддин.
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