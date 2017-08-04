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В Алматы полностью опорожнены три селеопасных озера

4 августа 2017, 19:34

Понижение уровня воды осуществлялось с помощью установленных сифонов и эвакуационных каналов, а также насосами повышенной производительности.

Продолжается работа по опорожнению наиболее прорывоопасных мореных озер в бассейнах рек Улкен Алматы, Киши Алматы и Аксай, передает Zakon.kz.

На сегодняшний день отвод воды превышает в 1,3 раза притоки воды от ледников, что указывает на эффективность проводимых превентивных мероприятий, проинформировали в пресс-службе ДЧС города.

Так, на 3-х озерах № 7, №1бис и №1А расположенных в бассейнах рек Улкен Алматы, Киши Алматы и Аксай работы завершены. Понижение уровня воды осуществлялось с помощью установленных сифонов и эвакуационных каналов, а также насосами повышенной производительности.

В целом, с начала работ на 9-ти озерах сброшено около 3-х млн.куб.м. воды, что в два раза превышает первоначальный общий объем воды, то есть если бы не было притока, то все озера были бы осушены.

Превентивные мероприятия по опорожнению озер продолжаются силами АГЭУ «Казселезащита».

В настоящий момент все 9 озер не представляют угрозу для Алматы.



Фото: пресс-служба ДЧС Алматы/ КЧС МВД РК.

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