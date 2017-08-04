Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Напавший на девочку в Тургене педофил проведет за решеткой 20 лет

4 августа 2017, 19:59

Отбывать наказание педофил будет в учреждении максимальной безопасности.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области огласили приговор напавшему в селе Тургень на восьмилетнюю девочку. Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы.

Инцидент случился 14 апреля на окраине села Тургень Енбекшиказахского района: нетрезвый мужчина напал на восьмилетнюю девочку, возвращавшуюся из школы. Ученик 11 класса Тимурбек Жамаладдинов, оттолкнув и напугав злоумышленника, спас девочку. Родным ребенка вместе с оказавшимся на месте случайным очевидцем удалось по горячим следам задержать подозреваемого педофила, которого сразу же передали полицейским.

В региональную детскую клиническую больницу девочку доставили 15 апреля с закрытой травмой головы, сотрясением мозга и контузией глаза.

Суд приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы с назначением дополнительного вида наказания в виде пожизненного лишения права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

Отбывание наказание назначено в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Приговор не вступил в законную силу.
Как сообщалось ранее, поступок спасшего девочку школьника не остался без внимания общественности и награды, хотя первоначально Тимурбек отказался от поощрения, отметив, что не считает себя героем.

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев написал школьнику благодарственное письмо, а акимат Алматинской области подарил одиннадцатикласснику грант на обучение в Казахском национальном аграрном университете.

Затем полицейские Енбекшиказахского района пригласили Тимурбека с родителями в акимат Тургенского сельского округа, где в присутствии односельчан вручили грамоту и подарок в виде наручных именных часов с изображением на циферблате государственного герба Казахстана.

Источник: Spurnik Казахстан.

Фото: Sputnik / Максим Блинов.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...