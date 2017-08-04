Напавший на девочку в Тургене педофил проведет за решеткой 20 лет
4 августа 2017, 19:59
Отбывать наказание педофил будет в учреждении максимальной безопасности.
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области огласили приговор напавшему в селе Тургень на восьмилетнюю девочку. Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы.
Инцидент случился 14 апреля на окраине села Тургень Енбекшиказахского района: нетрезвый мужчина напал на восьмилетнюю девочку, возвращавшуюся из школы. Ученик 11 класса Тимурбек Жамаладдинов, оттолкнув и напугав злоумышленника, спас девочку. Родным ребенка вместе с оказавшимся на месте случайным очевидцем удалось по горячим следам задержать подозреваемого педофила, которого сразу же передали полицейским.
В региональную детскую клиническую больницу девочку доставили 15 апреля с закрытой травмой головы, сотрясением мозга и контузией глаза.
Суд приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы с назначением дополнительного вида наказания в виде пожизненного лишения права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.
Отбывание наказание назначено в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Приговор не вступил в законную силу.
Как сообщалось ранее, поступок спасшего девочку школьника не остался без внимания общественности и награды, хотя первоначально Тимурбек отказался от поощрения, отметив, что не считает себя героем.
Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев написал школьнику благодарственное письмо, а акимат Алматинской области подарил одиннадцатикласснику грант на обучение в Казахском национальном аграрном университете.
Затем полицейские Енбекшиказахского района пригласили Тимурбека с родителями в акимат Тургенского сельского округа, где в присутствии односельчан вручили грамоту и подарок в виде наручных именных часов с изображением на циферблате государственного герба Казахстана.
Источник: Spurnik Казахстан.
Фото: Sputnik / Максим Блинов.
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