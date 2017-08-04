В Астане четвертые сутки ищут пропавшего школьника

Семиклассник из Астаны четвертый день не выходит на связь с родными.





Тринадцатилетний Иван Шиванов пропал во вторник, 1 августа. Утром он отправился на праздничную службу в храм Серафима Саровского, расположенный по Богенбай батыра, а затем должен был пойти на дополнительные занятия по английскому. В тот день он не вернулся домой.

По словам матери школьника Татьяны Викторовны, это не первый случай, когда Иван уходит из дома.









"Я ему сказала, чтобы он пошел домой после храма сразу. Ему это, кажется, не понравилось. Он хотел, видимо, в другое место. Еще сказала отдать деньги мне, потому что он и раньше уходил и терялся. Через три часа он должен был пойти на курсы по английскому языку. Мне кажется, то, что я ему сказала, ему не понравилось", — сказала Sputnik Казахстан Татьяна Викторовна.





Первый раз Иван ушел из дома в ноябре прошлого года. После этого поступка, он попросил прощения у родителей, однако уже в мае 2017 года снова пропал. Родители и родные Ивана находили его в компьютерных клубах, а однажды мальчик даже ночевал в подъезде.





"Мы об этом не знали, он потом сам рассказал об этом. О том, что он в клубах, нам рассказывал священник. Муж пытался с Ваней поговорить. Но он вообще рос у бабушки, и для него, мне кажется, родительские слова ничего не значат. Я его воспитываю с шести лет. Рядом со мной он нормальный, а когда в другой компании, я его не узнаю", — рассказала Татьяна Викторовна.





Мама Ивана поделилась, что после посещения дополнительных курсов по английскому языку Иван из-за умственной нагрузки стал нервным. Более того, мальчик до сих пор не может пережить школьную психологическую травму, когда из-за его шутки пострадала девочка.





Татьяна Викторовна добавила, что недавно с Иваном начали проводить беседу школьный психолог.





"Он такой: натворит делов и потом жалеет об этом. Я очень боюсь, что его могут побить на улице", — сказал 15-летний брат Ивана Захар.





На следующей неделе, 9 августа, Иван отпразднует свой день рождения. Родные надеются, что отметят его всей семьей.





Иван Шиванов был одет в черные брюки, кроссовки и светло-голубую рубашка с коротким рукавом. На мальчике был черный рюкзак фирмы Adidas.





Всех, кто что-либо знает о местонахождении Ивана, просят обратиться по номеру его мамы – 87079771212.



