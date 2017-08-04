Мечтавшая стать мамой женщина умерла, едва покормив сына грудью

29-летняя Сэм Биллинг из Уоррингтона, Англия, всегда мечтала стать матерью, и недавно это желание исполнилось: у неё и её мужа Криса родился долгожданный сын. Но счастье молодой семьи продлилось меньше двух месяцев. Сэм умерла от загадочной болезни через 15 минут после кормления сына Джека, передает передает Life





Джек появился на свет 9 июня, и спустя три недели Сэм начала жаловаться на плохое самочувствие. А через семь недель после рождения сына Сэм внезапно потеряла сознание сразу после кормления грудью. Молодую мать доставили в больницу Уоррингтона, но там ничем не смогли помочь. Причина смерти 29-летней женщины по-прежнему не установлена.





После трагической новости о смерти Сэм друг детства Криса Каллум Мёрфи создал страницу сбора средств, чтобы поддержать молодого папу и дать Джеку возможность лучшей жизни — жизни, которую его мама так хотела подарить сыну. Неравнодушные люди уже собрали для молодого отца 6 тысяч фунтов стерлингов.



