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Житель Техаса пытался застрелить броненосца и получил пулю в лицо рикошетом

4 августа 2017, 21:26

Броненосцы издревле являются объектами охоты.

Житель Техаса был доставлен в больницу с огнестрельным ранением челюсти. Мужчина рассказал, что пытался пристрелить броненосца, который полз мимо его дома. В результате пуля отлетела от панциря животного и прострелила мужчине лицо, сообщает Life.

Мужчина, чьё имя не называется, обнаружил броненосца во дворе своего дома в Мариетте рано утром 4 августа. По непонятным причинам, он решил избавиться от животного, расстреляв его из револьвера. Мужчина трижды выстрелил в животное, и по крайней мере одна из пуль достигла цели — лица незадачливого стрелка.

Шериф округа Касс Ларри Роу рассказал, что после того, как мужчина обратился к врачам, специалисты пытались найти раненого броненосца. Но, по-видимому, животное не получило повреждений и самостоятельно покинуло поле битвы. Стрелок же до сих пор находится в больнице, где ему оказывают медицинскую помощь.

Броненосцы издревле являются объектами охоты. Их белое мясо считается деликатесом у народов Латинской Америки. Панцири броненосцев идут на сувениры и музыкальные инструменты.

Фото: basik.ru.

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