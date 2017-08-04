Двухмиллионным посетителем ЭКСПО стал предприниматель из Уральска

Сегодня в 20:21 с номером билета 552 был зарегистрирован двухмиллионный посетитель Международной специализированной выставки «Астана ЭКСПО-2017», он вошел с западной входной группы, передает корреспондент Zakon.kz





Предприниматель из Уральска Гайсар Жумалиев, который приехал на концерт в рамках дней Западно-Казахстанской области проходящих на территории выставки, открыл новый двухмиллионный счет в количестве посетителей ЭКСПО.





«Я очень рад, что у нас два миллиона посетителей на ЭКСПО. Немного растерян, для меня это несколько неожиданно. Билет я купил в Новой Меге. В Астане нахожусь в служебной командировке. После всех важных дел решил пойти на ЭКСПО. Сегодня как раз проходит празднование дней Западно-Казахстанской области, хочу посмотреть, как артисты моей области представят себя», - рассказал Г. Жумалиев на пресс-конференции.





При этом он поделился своими впечатлениями от выставки, особенно подчеркнул значение тематики ЭКСПО в этом году - «Энергия будущего».





«Как представителю частного сектора, как гражданину Казахстана мне приятно, что такого уровня выставку проводим в Казахстане. Это очень нужное мероприятие для нашего государства. «Зеленые» идеи, энергоэффективность для нашей компании, в которой я работаю, тоже очень важна. Этому всему нужно поучиться, посмотреть, наше производство, которые мы открываем, требует больших затрат электроэнергии. Мне было бы интересно, что ведущие страны предлагают для решения этой задачи, как можно, создавая производство, обеспечивать свое предприятие электроэнергией», - пояснил двухмиллионный посетитель.









В свою очередь председатель правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов лично пришел поздравить Г. Жамалиева и вручил ему памятные сувениры.





«Сегодня у нас знаковое событие, мы ожидали два миллиона посещений, и пять миллионов человекопосещений. Очень большой интерес вызвала тема выставки. Мы ожидали, что вечером или завтра утром придёт двухмиллионный посетитель. И вот это свершилось сейчас. Конечно, большой интерес к выставке привлекла ее тема - «Энергия будущего», - подчеркнул он.





Как добавил Есимов, в целом выставка уже оказывает большой положительный эффект на экономику страны и Астаны в частности.





«Благодаря ЭКСПО в Казахстане растет экономика, туризм, открылись новые рейсы, к нам приезжают много туристов. Обращение к туроператорам выросло на 78%. Мы объявили "открытое небо" - количество рейсов увеличилось в 1.3 раза. 7 тысяч человек прибывают ежедневно авиарейсами, 16 тысяч пассажирским транспортом», - заключил глава Нацкомпании.





Ксения Давыдова, Астана.



