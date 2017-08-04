Казахстанцы возмущены рекламой сервиса по продаже билетов
4 августа 2017, 21:49
Казнет неоднозначно отреагировал на выход эротического рекламного ролика сервиса по продаже авиабилетов.
Казахстанский туристический портал обвиняют в сексизме и пошлости после выхода рекламного ролика.
На видео, распространяемом в соцсетях, обнаженные девушки, выступающие в образе стюардесс разных авиакомпаний, предлагают купить авиабилеты.
Пользователи соцсетей отреагировали неоднозначно: некоторым понравилось, другие считают, что "секс больше не продает", но большинство выражает возмущение пошлостью и эксплуатацией обнаженного женского тела в рекламе.
"Я так понимаю, слово "сексизм" создателям рекламы неизвестно, как и слово "объективация". Такие рекламы возможно пропихнуть только в странах третьего мира, даже не во всех странах СНГ — везде уже был бы скандал и штраф", — пишет Alexandra Prochshenko.
"Стоит посмотреть сей "шедевр" и становится понятно отношение к женщинам в Казахстане. Надеюсь, что через несколько лет ситуация изменится, и женщина больше не будет рассматриваться лишь как сексуальный объект. Вместо того чтобы бороться с сексизмом, он культивируется. В стране, где изнасилования случаются практически каждый день, подобная реклама − плевок в сторону женщин. Вы не понимаете, что формируете сознание людей, и подрастающему поколению будет казаться, что женщина − это всего лишь объект для удовлетворения физических нужд. Наблюдать подобное отношение к женщинам просто отвратительно", — говорит Anel Bel, предлагая бойкотировать сервис.
Пользовательница Guzel Nurbaeva считает, что современные дети уже настолько привыкли смотреть на обнаженное женское тело, и задается вопросом "Чем потом можно будет их удивить и взбудоражить их воображение???"
"Ребят, вы хорошие. Но так нельзя делать. Мне, как женщине, неприятно, честно", — говорит Gulzhanat Ryskali.
"Тот случай, когда команда поставила PR выше своего достоинства", — отмечает Ardak Berdibekov.
Источник: Sputnik Казахстан.
Фото: Sputnik / Илья Питалев.
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