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В Норвегии нашли 4000-летнего дрозда

4 августа 2017, 22:16

Птица сохранилась в хорошем состоянии.

Представитель рода дроздов белобровик, пролежавший во льдах 4,2 тысячи лет, обнаружен в Норвегии, сообщает РИА Новости со ссылкой на NRK.

Как пишет издание, белобровик был обнаружен в горах Оппдала. Отмечается, что птица сохранилась в хорошем состоянии. Теперь ученым предстоит исследовать, какая часть внутренних органов животного сохранились без изменений.

"То, что ей (птице — ред.) четыре тысячи лет — абсолютно фантастически. Мы никогда еще не вскрывали и не видели, как птица в возрасте четырех тысяч лет выглядит изнутри", — отметил норвежский исследователь Йорген Росвольд (Jørgen Rosvold).

Ученые предполагают, что птицу в каменном веке могли поймать росомаха или лиса. "Мы знаем, что росомахи используют лед, чтобы хранить еду летом. Так, этого дрозда могла положить в лед росомаха, и только теперь он был снова найден", — добавил Росвольд.

Фото: AFP 2017 / Felix Kästle.

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