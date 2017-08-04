Пропавшую в Бахрейне казахстанку могут держать в рабстве. Мама 24-летней Тагины Хайтметовой в доказательство приводит аудиозапись из мессенджера другой девушки, которая находится там же и не по своей воле, сообщает телеканал « сообщает телеканал « Алматы ».





Одна из версий, что казахстанок там держат в рабстве. Матлюба Ханжанова, мама 24-летней Тагины, утверждает, что к ней обратилась некая Анна, которая также находится в Бахрейне, причём девушка говорит, что её удерживают там насильно. По её словам, она обратилась в посольство Казахстана в этой стране с просьбой ее освободить. Телеканалу удалось заполучить ту самую запись из мессенджера. И самое шокирующее то, что из неё следует, что казахстанок, оказавшихся в рабстве в Бахрейне сотни.





«Я сейчас тоже нахожусь в Бахрейне в рабстве. Я сюда приехала месяц назад, у меня тоже забрали паспорт и заставляют работать в отеле. Деньги забрали. У меня ничего нетт. Я вот уже три недели нахожусь здесь, я не могу выйти на улицу, меня перевозят из отеля в отель. Я знаю название этих отелей, знаю, где они находятся. И возможно, что ваша дочь в одном из этих отелей, но я уверена, что она жива и с ней все в порядке», - говорит девушка на записи.





Материнское сердце Матлюбы Ханжановой разрывается, но именно сейчас надо предпринимать срочные меры. Женщина дежурит у Министерства иностранных дел, с семи часов утра. Несколько раз к ней выходили сотрудники МИДа, пытались успокоить, предлагали зайти в здание. Но женщина всякий раз отказывалась, она ждёт не такой помощи, она слёзно умоляет помочь своей дочери. Выяснилсь, что отец Тагины готовится вылететь в Бахрейн, если дипломатам не удастся найти и вернуть девушку.





«Я не думаю о плохом. Моя дочь не молодая, 24 года ей. Может ошиблась, кому-то поверила, но я не верю, что она в рабстве», - сказала мама Тагины Хайтметовой Матлюба Ханжанова.





Кстати, Матлюба Ханжанова рассказала еще одну интересную информацию. Женщина заявляет, что ее дочь задолжала более трех с половиной миллионов тенге одной из столичных медицинских лабораторий. По словам Ханжановой на Тагину Хайтметову даже заводили уголовное дело. Однако, после возмещения ущерба, уголовное преследование было прекращено. Тогда закрыть половину суммы помог некий спонсор. По словам матери, этот спонсор мог и забрать девушку за рубеж. Однако, экс-коллеги девушки говорят, обратное: мол, никто никому ничего не должен, а Тагина и вовсе была на хорошем счету.





«Данный сотрудник отработала у нас около 3 лет и уволилась по собственному желанию. Никаких конфликтов и долгов не было. Она закрыла все свои документы, написала заявление и в порядке очереди через месяц уволилась», - сообщила региональный директор лаборатории Серик Искендиров.





«Я сегодня написала заявление в ДВД о том, что дочь пропала. Мы отдали 3,5 миллиона тенге в компанию «ИНВИВО». Моя дочь там работала. Какой-то Виктор Иванович, спонсор, заплатил эти деньги. Может он и увез ее в рабство», - сообщила мама Тагины Хайтметовой Матлюба Ханжанова.







