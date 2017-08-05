США проголосуют в субботу в СБ ООН за новые санкции в отношении КНДР

На голосовании, которое состоится в Совете Безопасности ООН в субботу, США намерены выступить за ужесточение санкций против Северной Кореи в связи с новыми испытаниями ею межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в июле, сообщает сообщает РБК со ссылкой на Reuters.





США ознакомили 15 членов СБ ООН с проектом резолюции, в котором Китай, обычно выступающий как союзник КНДР, выражает согласие на введение новых санкций в отношении Пхеньяна. Как сообщает агентство, США и Китай согласовали введение новых экономических санкций против КНДР без вовлечения остальных членов СБ.





КНДР 4 июля заявила об испытании ракеты «Хвасон-14», которую американская сторона классифицировала как МБР, способную долететь до американского штата Аляска. Минобороны России заметило, что ракета не соответствует подобным характеристикам и не представляет опасности. В ответ на ракетный пуск США и Южная Корея начали военные учения на Корейском полуострове, а американцы пригрозили Пхеньяну военной силой. Требование России прекратить учения, равно как и развертывание системы ПРО THAAD было проигнорировано.





​В пятницу, 28 июля, Северная Корея во второй раз запустила баллистическую ракету в сторону Японии. Она летела примерно 45 минут на высоте 3,7 км и упала в водах исключительной экономической зоны Японии. В ответ на этот шаг президент Южной Кореи разрешил разместить в стране дополнительные комплексы американской ПРО, а южнокорейские и американские военные провели учебные пуски тактических ракет. Госдеп США назвал ответственными за действия КНДР Китай и Россию, а президент США Дональд Трамп заявил о «разочаровании» недостаточным экономическом и политическом давлением Пекина на Пхеньян.





Постпред США при ООН Никки Хейли заявила 31 июля о прекращении переговоров с КНДР ввиду их неэффективности. В начале августа CNN сообщила, что Северная Корея провела третье по счету испытание МБР, теперь уже с подводной лодки. 2 августа Дональд Трамп подписал закон об экономических санкциях против Северной Кореи, которые были подготовлены Сенатом в одном пакете с санкциями против России и Ирана. Госдеп США 3 августа призвал покинуть КНДР всех американских граждан до 1 сентября.



