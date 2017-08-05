Экс-глава филиала "Казавтожола" в СКО признал свою вину в суде

Бывший руководитель филиала "Казавтожола" в СКО на первом судебном заседании полностью признал свою вину в получении взятки.

В Петропавловске начался суд на экс-главой областного филиала АО "НК Казавтожол" Аскаром Жанкиным, он полностью признал свою вину в получении крупной взятки, передает передает Sputnik Казахстан





Как следует из материалов дела, Жанкин был задержан за получение взятки 25 февраля по статье 366 части 2 УК РК (получение взятки). Незаконное вознаграждение он получил за покровительство подрядной организации, осуществляющей реконструкцию автомобильных дорог республиканского значения за счет средств Национального фонда в рамках государственной программы "Нұрлы жол".





На первом судебном заседании 4 августа сторона защиты выступила с ходатайством о проведении судебного следствия в сокращенном порядке.





"В соответствии с частью 1 статьи 382 Уголовно-процессуального кодекса РК, судебное следствие по делам о преступлении небольшой и средней тяжести, а также тяжких преступлений проводится в сокращенном порядке, если соблюдены следующие условия: подсудимый признает свою вину в полном объеме, готов возместить объем предъявляемых к нему исковых требований, в ходе досудебного следствия не попущено нарушений и ущемлений прав участников процесса, участники процесса не оспаривают собранных по делу доказательств не настаивают на их исследовании в судебном заседании. Поскольку все эти условия соблюдены, имеются все основания для проведения процесса в сокращенном порядке", — заявил адвокат подсудимого Дулат Умралин.





Председательствующий судья Петропавловского городского суда Айдархан Жанаков принял ходатайство и постановил судебное следствие по делу провести в сокращенном порядке.





Государственный обвинитель прокурор Рауан Бостанов, излагая сущность предъявленного обвинения, подчеркнул, что "Жанкин, будучи лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, совершил тяжкое умышленное уголовное правонарушение против интересов государства".





"На основании протокола от 18 мая 20015 года о проведении госзакупок директор областного филиала АО "НК Казавтожол" Жанкин, действующий в качестве заказчика, и АО "Каздорстрой" в качестве подрядчика подписали договор от 28 мая 2015 года о закупках работ по реконструкции участка автомобильной дороги Жезказган – Петропавловск 946-954 км и обход г. Петропавловска 11-8 км на участке дороги Щучинск – Кокшетау – Петропавловск на сумму 5,1 миллиарда тенге. Работы по договору должны быть закончены по истечении 21 месяца с даты подписания договора, срок окончания – 27 февраля 2017 года", — зачитал обвинение прокурор.





Он продолжил, что в перечень работ, предусмотренный проектно-сметной документацией (ПСД), включены работы по установке смотровой эстакады, изготовленной из сборных металлических конструкций, и опор из железобетонных материалов стоимостью 6,9 миллиона тенге. Также были предусмотрены беседки из древесины, которые должны быть установлены на площадке для отдыха, расположенной на территории кафе "У Ксюши" в селе Бесколь Кызылжарского района, а также предусматривалось изготовление перильных ограждений по краям автодороги от кафе "Лана" до разворотной площадки в направлении КП "Южный" стоимостью 8,2 миллиона тенге.





"25 ноября 2016 года между заказчиком, подрядчиком, а также авторским и техническим надзорами был подписан акт приема объектов в эксплуатацию. Однако в середине февраля Жанкину стало известно, что работы по установке смотровой эстакады и перильных ограждений подрядчиком фактически не выполнены. Жанкин сообщил об этом первому заместителю генерального директора АО "Каздорстрой" Серику Рамазанову. При этом у Жанкина возник преступный умысел, направленный на получение взятки. Жанкин, осознавая незаконность своих намерений, преследуя личную корыстную цель преступной наживы, выдвинул Рамазанову незаконные требования о предоставлении денег в значительном размере – 2 миллиона тенге – за то, что он в силу своего служебного положения может поспособствовать действиям в пользу АО "Каздорстрой" за сокрытие факта о невыполненных работах путем организации документальной переписки", — проинформировал прокурор.





Так, по поводу отсутствия смотровой эстакады Жанкин посоветовал подрядчику обратиться в филиал "Казавтожола" с письмом о том, что 3 декабря 2016 года неизвестными лицами поврежден заезд эстакады, так как эстакада находится на гарантии, то восстановительные работы будут проведены в апреле-мае 2017 года. В свою очередь, филиал направит в АО "Каздорстрой" письмо о необходимости демонтажа разрушенной смотровой эстакады и последующего проведения восстановительных работ.





"По факту отсутствия установки перильного ограждения Жанкин организует в адрес РГП "Казавтодор" ходатайство якобы о даче разрешения на демонтаж перильного устройства, мотивированное тем, что ограждение создает задержание снега и аварийную ситуацию для участников дорожного движения. После чего филиал отправит в "Каздорстрой" соответствующее письмо по производству демонтажа ограждений. В части отсутствия беседки Жанкин распорядился о передаче АО "Каздорстрой" аналогичной беседки с другого участка дороги для ее хранения на их территории", — рассказал Рауан Бостанов.





По его словам, Жанкин велел Рамазанову передать взятку через технического директора АО "Каздорстрой" Александра Луценко. Рамазанов согласился, поскольку понимал, что факт невыполненных работ может негативно сказаться как на имидже АО "Каздорстрой", так и на его профессиональной и деловой репутации, так как именно он курировал ход работ.





"Рамазанов поручил Луценко передать взятку Жанкину. Луценко, осознавая незаконность соглашения между Рамазановым и Жанкиным, выразил добровольное согласие на выполнение незаконного поручения в качестве посредника. 22 февраля 2017 года Рамазанов, действуя через водителя АО, находившегося в неведении о происходящем и сути командировки из Астаны в Петропавловск, передал Луценко взятку для Жанкина в размере 2 миллионов тенге. 23 февраля около 9 часов утра Жанкин на своем рабочем месте получил деньги. В результате комплекса оперативных мероприятий, проведенных антикоррупционной службой по СКО, Жанкин был задержан с поличным при получении взятки", — сообщил прокурор.





По данным обвинения, действия Жанкина квалифицированы по части 2 статьи 366 УК РК — получение взятки лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, в крупном размере для себя за незаконные действия в пользу взяткодателя, входящие в его служебные полномочия.





Аскар Жанкин обвинительное заключение прокурора и свою вину полностью признал, отказавшись что-либо добавить. На вопрос судьи "Как вы относитесь к содеянному?" он ответил: "Очень сильно раскаиваюсь".



