В субботу сразу в нескольких областях возможны дожди и туман

На западе, юго-западе, юге Казахстана - погода без осадков.

С прохождением фронтальных разделов местами сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал, на северо-западе, севере - ночью и утром туман, на юге - пыльная буря

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сообщает

со ссылкой на КЧС МВД РК

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На западе, юго-западе, юге Казахстана - погода без осадков.





В Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается ветер 15-20, порывы 25 м/с, возможен град, шквал, ночью и утром в Северо-Казахстанской области – туман.





В Акмолинской, Костанайской, Карагандинской, Алматинской, Жамбылской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с, возможен град, шквал, ночью в Костанайской области – туман.





Ночью в Южно-Казахстанской, днем в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей.





Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях ожидается сильная, местами очень сильная жара.





Днем в Актюбинской, местами в Алматинской, Кызылординской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ожидается сильная жара.





В Алматинской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Жамбылской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.



