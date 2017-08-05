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В субботу сразу в нескольких областях возможны дожди и туман

5 августа 2017, 06:00

На западе, юго-западе, юге Казахстана - погода без осадков.

С прохождением фронтальных разделов местами сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал, на северо-западе, севере - ночью и утром туман, на юге - пыльная буря, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

На западе, юго-западе, юге Казахстана - погода без осадков.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается ветер 15-20, порывы 25 м/с, возможен град, шквал, ночью и утром в Северо-Казахстанской области – туман.

В Акмолинской, Костанайской, Карагандинской, Алматинской, Жамбылской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с, возможен град, шквал, ночью в Костанайской области – туман.

Ночью в Южно-Казахстанской, днем в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей.

Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях ожидается сильная, местами очень сильная жара.

Днем в Актюбинской, местами в Алматинской, Кызылординской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ожидается сильная жара.

В Алматинской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Жамбылской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы днем 27°, ясно.

В Астане днем 25°, преимущественно облачно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: новости Феодосии

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