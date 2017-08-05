В Алматы Mercedes столкнул мотоцикл и скрылся с места ДТП
5 августа 2017, 06:30
Прибывшие медики госпитализировали мотоциклиста с ушибами и переломом в ГКБ №12.
В Алматы ночью, около двух часов, произошло ДТП с участием мотоцикла и Mercedes, передает Zakon.kz.
По словам очевидца, по проспекту Абая в восточном направлении, по левому ряду двигался мотоцикл Yamaha, попутно с ним следовал Mercedes. Проехав ул. Масанчи, Mercedes задел мотоцикл, от чего тот вылетел на разделительную аллею. По пути он ударился об ели, флагшток и, в итоге, развалился на части.
Тем временем, водитель Mercedes поспешил скрыться с места аварии.
Свидетель ДТП вызвал врачей и сотрудников дорожной полиции. Прибывшие медики госпитализировали мотоциклиста с ушибами и переломом в ГКБ №12.
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