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Венесуэльский парламент созывает чрезвычайную сессию

5 августа 2017, 06:43

Созыв собрания был проведен по инициативе президента Николаса Мадуро.

Национальная ассамблея Венесуэлы объявила о созыве чрезвычайной сессии 7 августа на фоне начала работы национального учредительного собрания, передает РИА Новости.

"Национальная ассамблея сообщает, что на этот понедельник совет парламента созвал в 10 часов утра (20.00 аст) заседание консультативной комиссии и чрезвычайную сессию – в 14.00 (00.00 аст) в федеральном (законодательном) дворце", — говорится в сообщении парламента в его микроблоге в Twitter.

Именно в этом здании теперь будут проходить и заседания начавшего в пятницу работу национального учредительного собрания, которое будет заниматься подготовкой изменений в конституцию страны и систему управления государством. В этой конструкции роль оппозиционного парламента, и без того практически лишенного решением верховного суда возможности влиять на принятие решений в стране, пока остается мало понятной.

Созыв собрания был проведен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция и многие страны мира не признали выборы, указывая, что процесс должен быть осуществлен через референдум, а не личным решением главы государства.

По официальным данным национального избирательного совета, в выборах делегатов собрания приняли участие почти 8,1 миллиона человек, или 41,53% избирателей. Однако это оспаривается оппозицией и главой компании Smartmatic, выполнявшей работу для НИС, Антонио Мухикой. На пресс-конференции в Лондоне он сказал, что данные по явке на прошедших в воскресенье выборах были завышены, по меньшей мере, на 1 миллион голосов, а итоговые результаты сфабрикованы. Власти отвергли эти заявления

Фото: AFP 2017

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