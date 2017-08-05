Эксперт ESPN оценил вероятность боя Головкин — Мэйвезер

Бой Мэйвезера с чемпионом UFC Конором Макгрегором состоится на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе 26 августа.

Журналист ESPN Дэн Рафаэль в своем чате на сайте прокомментировал вероятность проведения боя Флойда Мэйвезера-младшего (49-0, 26 КО) с победителем поединка Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) — Сауль Альварес (49-1-1, 34 КО), сообщает Sports.kz.





— Есть ли шанс, что Флойд бросит вызов победителю боя GGG — «Канело»?





— Флойд говорит, что бой с Конором — последний для него, и я ему верю. Он вернулся на ринг ради большого и легкого пэй-дэя, и я не могу винить его за это.





Напомним, бой Мэйвезера с чемпионом UFC Конором Макгрегором состоится на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе 26 августа.





Спустя три недели, 16 сентября, там же пройдет поединок Головкин — Альварес.



