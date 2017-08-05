Председатель кредитного товарищества в ВКО осуждена за растрату более 50 млн тенге

Ее приговорили к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества.

51-летняя председатель кредитного товарищества Уланского района ВКО присвоила более 50 миллионов тенге, полученных от СПК «Ертіс». Ее приговорили к лишению свободы сроком на 7 лет, который сократили более чем вдвое по амнистии, сообщает YK-news.kz со ссылкой на Уланский районный суд.





С 2012 по 2013 год между СПК «Ертіс» и кредитным товариществом в лице председателя О. было заключено пять договоров о предоставлении кредита на общую сумму 156,5 миллиона тенге.





Средства предназначались для последующей выдачи микрокредитов конечным заемщикам: сельским предпринимателям, самозанятым, членам кредитного товарищества. Сумма кредитования - до трех миллионов тенге, срок - до 60 месяцев.





Председатель кредитного товарищества вместо выполнения своих прямых обязательств стала присваивать бюджетные деньги. После возвращения средств заемщиками председатель должна была перечислять финансы на счет СПК «Ертіс», но часть этих денег она попросту забрала себе.





Она присвоила и израсходовала свыше 46 миллионов тенге. Также женщина дополнительно растратила восемь миллионов тенге, которые должны были отправиться сельским предпринимателям в качестве кредита.





Согласно материалам суда, вина женщины была полностью подтверждена. О. приговорили к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества, добытого незаконным путем. По амнистии этот срок уменьшили до трех лет и трех месяцев. Осужденной запретили заниматься деятельностью в сфере кредитования в течение десяти лет. Приговор пока не вступил в законную силу.







