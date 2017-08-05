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В Алматы Toyota и Subaru угодили в ДТП

5 августа 2017, 08:03

Прибывшие медики осмотрели пострадавших, но все участники аварии с ушибами и синяками остались на месте ДТП.

В Алматы в районе пересечения проспекта Суюнбая с улицей Богдана Хмельницого произошло ДТП, передает Zakon.kz.

Toyota ехала по проспекту Суюнбая в северном направлении с превышением скорости. Перед улицей Богдана Хмельницкого, на разрыве, автомобиль, не пропустив Toyota, внезапно начал разворачиваться.

Водитель японской иномарки резко затормозил, но на мокром асфальте, машину занесло, и она оказалась на полосе встречного движения, где в этот момент ехал Subaru. Столкновения избежать не удалось. От удара Subaru вынесло на встречную полосу и обе машины стали поперек дороги.

Прибывшие медики осмотрели пострадавших, но все участники аварии с ушибами и синяками остались на месте ДТП.






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