В Алматы Toyota и Subaru угодили в ДТП

Прибывшие медики осмотрели пострадавших, но все участники аварии с ушибами и синяками остались на месте ДТП.

В Алматы в районе пересечения проспекта Суюнбая с улицей Богдана Хмельницого произошло ДТП, передает Zakon.kz





Toyota ехала по проспекту Суюнбая в северном направлении с превышением скорости. Перед улицей Богдана Хмельницкого, на разрыве, автомобиль, не пропустив Toyota, внезапно начал разворачиваться.





Водитель японской иномарки резко затормозил, но на мокром асфальте, машину занесло, и она оказалась на полосе встречного движения, где в этот момент ехал Subaru. Столкновения избежать не удалось. От удара Subaru вынесло на встречную полосу и обе машины стали поперек дороги.





Прибывшие медики осмотрели пострадавших, но все участники аварии с ушибами и синяками остались на месте ДТП.



