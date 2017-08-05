В Алматы Toyota и Subaru угодили в ДТП
5 августа 2017, 08:03
Прибывшие медики осмотрели пострадавших, но все участники аварии с ушибами и синяками остались на месте ДТП.
В Алматы в районе пересечения проспекта Суюнбая с улицей Богдана Хмельницого произошло ДТП, передает Zakon.kz.
Toyota ехала по проспекту Суюнбая в северном направлении с превышением скорости. Перед улицей Богдана Хмельницкого, на разрыве, автомобиль, не пропустив Toyota, внезапно начал разворачиваться.
Водитель японской иномарки резко затормозил, но на мокром асфальте, машину занесло, и она оказалась на полосе встречного движения, где в этот момент ехал Subaru. Столкновения избежать не удалось. От удара Subaru вынесло на встречную полосу и обе машины стали поперек дороги.
Прибывшие медики осмотрели пострадавших, но все участники аварии с ушибами и синяками остались на месте ДТП.
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