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Пентагон рекомендовал Белому дому отправить на Украину противотанковые ракеты

5 августа 2017, 08:29

По информации из открытых источников, стоимость одного выстрела составляет примерно 100 тысяч долларов.

Пенгагон направил в Белый дом рекомендацию начать поставки на Украину высокотехнологичных противотанковых ракет, передает Лента.ру.

По информации СМИ, телеканала, речь идет о партии переносных комплексов FGM-148 Javelin на сумму около 50 миллионов долларов. По информации из открытых источников, стоимость одного выстрела составляет примерно 100 тысяч долларов.

Собеседники телеканала единогласно сообщили, что окончательное решение о поставках летального оружия на Украину еще не принято, но американское военное ведомство рассчитывает на положительный ответ.

24 июля специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о том, что Вашингтон «активно рассматривает» возможность отправить оружие Киеву. По его словам, этот шаг не является провокацией, и способен изменить подход Москвы к событиям на Украине. В Кремле ответили, что поставки США воооружений украинским военным усилят напряженность на линии соприкосновения в Донбассе и отдалят от деэскалации конфликта.

Вооруженное противостояние ополченцев и украинских силовиков на юго-востоке страны длится с апреля 2014 года. С тех пор стороны не раз договаривались о перемирии, однако режим прекращения огня регулярно нарушается. Страны Запада и Киев обвиняют Россию во вмешательстве в конфликт, Москва утверждает, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и желает видеть соседскую страну целой и благополучной. По данным ООН, жертвами конфликта стали порядка 10 тысяч человек.

Фото: REUTERS

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