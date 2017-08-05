«Qaz Talks» - новая форма разъяснения модернизации общественного сознания впервые использована в Талдыкоргане

Главная цель мероприятия это реализация задач, указанных в статье Президента РК Н. А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», и их распространение среди населения.

Во Дворце Школьников прошла открытая диалоговая площадка «QazTalks». В нем приняли участия ученые-лингвисты, филологи, политологи и лидеры общественного мнения, которые поделились с населением своими глубокими познаниями и лучшими идеями о воплощении статьи Елбасы «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» в жизнь, передает Zakon.kz





Такой опыт Алматинская область переняла от РГУ «Служба центральных коммуникаций» МИК РК. Главная цель мероприятия это реализация задач, указанных в статье Президента РК Н. А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», и их распространение среди населения.





Первым со вступительной речью выступил Артур Нигметов директор РГУ «Служба центральных коммуникаций». Он подробно рассказал о приоритетных направлениях деятельности СЦК, форматах проведения мероприятий в сфере освещения государственной информационной политики и отметил, что Алматинская область всегда одними из первых поддерживают такие инициативы.





Первым на открытую диалоговую площадку поднялся политолог управляющий директор Международного финансового центра «Астана» Саясат Нурбек.





- Сейчас мы часто слышим про статью Президента «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания, но многие не понимают ее суть. Поэтому перед нами стоит задача, донести главную мысль Лидера нации до народа. Ведь именно от нас зависит дальнейшее реализация модернизации. Несколько человек ничего не добьются. Тут нужно объединяться в одну дружную нацию, которая станет конкурентоспособной во всем мире, - сказал Саясат Нурбек.





Далее лектор привел примеры из своего исследования, которые никого не оставили равнодушными. Присутствующие в зале запомнили его слова «Ценности человека меняются с каждым разом. Только задумайтесь сейчас для человека важнее только собственные потребности, а любовь к своей родине остается на последнем месте. Вот почему мы должны развиваться духовно-нравственно. Потому что никакая экономика не сможет подняться без этих важных качеств ». Помимо этого, Саясат Нурбек порекомендовал присутствующим учебные пособия для дальнейшего раскрытия темы.





Затем руководитель научно-исследовательского центра «Сакральный Казахстан» Берик Абдыгалиев затронул немаловажную тему как священные места страны.





-В рамках программной статьи главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» созданы республиканские рабочие группы. Мы разрабатываем проекты по реализации основных положений статьи. Сейчас создаем карту с самыми живописными и сакральными местами в республике. Нужно отметить, что важна не столько география сакральных мест, сколько духовные ценности, акцентирующих внимание Елбасы. Нам нужно через программу «Туған жер» привить любовь к родной земле, чтобы каждый гражданин уважал свою страну и делал все для ее развития. Необходимо связать в единое целое национальный дух таких святынь как Улытау, Кожахмет Яссауи, Тараз, Бекет ата, Жетысу, Алтай», - говорит Берик Абдыгалиев.





После чего Директор Института языкознания им. А. Байтурсынова Ерден Кажыбек рассказал о переходе казахского языка на латиницу. По его словам уже в скором времени документы, периодическая печать, учебники, наружные рекламы, билборды будут уже на латинском алфавите.





А вот известный казахстанский тележурналист, ведущий, директор областного телеканала «Жетісу» Бейсен Куранбек рассказал про сохранение родословной.





В свою очередь руководитель службы новостей телеканала «Жетісу» Есболат Айдабосын порекомендовал поддерживать молодых журналистов пишущих на тему общественного сознания. Так как именно они являются соединяющим звеном между государством и народом.





Подводя итоги, заместитель акима области Жаксылык Омар поблагодарил спикеров за интересные и познавательные лекции и сказал, что Алматинская область готова идти навстречу прогрессу, поддерживать культурную и научную интеллигенцию региона.





Стоит отметить, что выступление каждого участника «QazTalks» были вдохновляющими, потому как в каждом из них чувствовался жизненный опыт.





Напомним, что организаторами мероприятия выступили Служба центральных коммуникаций совместно с управлением внутренней политики Алматинской области, при поддержке областного акимата.







