Назван самый посещаемый видеоклип за всю историю Youtube
5 августа 2017, 09:26
Ролик уже посмотрели более 3 млрд посетителей.
Музыкальный клип на совместное произведение Луиса Фонси и Daddy Yankee «Despacito» продолжает набирать просмотры в сети Youtube, сообщает ura.news.
Ролик уже посмотрели более 3 млрд посетителей. Таким образом установлен очередной рекорд.
Видео побило рекорд по количеству просмотров, установленный клипом к песне рэпера Wiz Khalifa «See You Again», а также композицию Джастина Бибера Sorry, сообщает RT.
О том, насколько стремительно раскручивается «Despacito», говорит тот факт, что еще месяц назад он занимал всего лишь пятую строчку рейтинга, уступая «See You Again» Wiz Khalifa, «Gangnam Style» Psy, «Sorry» Джастина Бибера и «Uptown Funk» Марка Ронсона и Бруно Марса.
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