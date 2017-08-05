Назван самый посещаемый видеоклип за всю историю Youtube

Ролик уже посмотрели более 3 млрд посетителей. Таким образом установлен очередной рекорд.

Видео побило рекорд по количеству просмотров, установленный клипом к песне рэпера Wiz Khalifa «See You Again», а также композицию Джастина Бибера Sorry, сообщает RT.





О том, насколько стремительно раскручивается «Despacito», говорит тот факт, что еще месяц назад он занимал всего лишь пятую строчку рейтинга, уступая «See You Again» Wiz Khalifa, «Gangnam Style» Psy, «Sorry» Джастина Бибера и «Uptown Funk» Марка Ронсона и Бруно Марса.