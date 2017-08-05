В Сети появилось видео подводной охоты Путина на щуку

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин перед рабочей поездкой в Амурскую область почти два дня провел в Туве, где побывал в труднодоступной тайге, покатался на квадроцикле, искупался в холодном озере и съездил на подводную рыбалку.





«Гонялся там за одной щукой два часа, никак не мог ее подстрелить, но в итоге добился своего», — добавил пресс-секретарь.





15 июня Путин рассказал, что его самым крупным уловом стала 20-килограммовая щука, пойманная четыре года назад.