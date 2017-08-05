Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Сети появилось видео подводной охоты Путина на щуку

5 августа 2017, 09:45

15 июня Путин рассказал, что его самым крупным уловом стала 20-килограммовая щука, пойманная четыре года назад.

Пресс-служба Кремля распространила видео подводной охоты президента России Владимира Путина на щуку в Туве. Кадры, снятые на закрепленную на маске экшн-камеру, опубликовал телеканал «Звезда», передает Лента.ру.


Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин перед рабочей поездкой в Амурскую область почти два дня провел в Туве, где побывал в труднодоступной тайге, покатался на квадроцикле, искупался в холодном озере и съездил на подводную рыбалку.

«Гонялся там за одной щукой два часа, никак не мог ее подстрелить, но в итоге добился своего», — добавил пресс-секретарь.

15 июня Путин рассказал, что его самым крупным уловом стала 20-килограммовая щука, пойманная четыре года назад.

Фото: скриншот


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...