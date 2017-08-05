В Сети появилось видео подводной охоты Путина на щуку
5 августа 2017, 09:45
15 июня Путин рассказал, что его самым крупным уловом стала 20-килограммовая щука, пойманная четыре года назад.
Пресс-служба Кремля распространила видео подводной охоты президента России Владимира Путина на щуку в Туве. Кадры, снятые на закрепленную на маске экшн-камеру, опубликовал телеканал «Звезда», передает Лента.ру.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин перед рабочей поездкой в Амурскую область почти два дня провел в Туве, где побывал в труднодоступной тайге, покатался на квадроцикле, искупался в холодном озере и съездил на подводную рыбалку.
«Гонялся там за одной щукой два часа, никак не мог ее подстрелить, но в итоге добился своего», — добавил пресс-секретарь.
15 июня Путин рассказал, что его самым крупным уловом стала 20-килограммовая щука, пойманная четыре года назад.
Фото: скриншот
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