Актюбинская творческая интеллигенция обсудила программу «Рухани жаңғыру»

Участники конференции сошлись во мнении, что сейчас повышается интерес казахстанцев к истории и жизни своей малой родины.

Научно-практическая конференция в рамках программы модернизации общественного сознания «Рухани жаңғыру» на тему: «Туған жер – тұнған тарих» прошла в Актобе с участием представителей творческой интеллигенции, сообщает Zakon.kz.





Профессор, доктор исторических наук Нуртаза Абдоллаев напомнил собравшимся о важности сохранения собственной истории и о том, что молодое поколение должно учиться и брать пример с известных ярких личностей нашего края.





- Наша задача – рассказать об известных личностях молодому поколению, поднимать интерес к истории своего края, жизни малой родины, - подчеркнул Нуртаза Абдоллаев.





Участники конференции сошлись во мнении, что сейчас повышается интерес казахстанцев к истории и жизни своей малой родины. В ходе обсуждения состоялся обмен мнениями, были выработаны рекомендации по дальнейшему продвижению программы «Рухани жаңғыру».





Отметим, что в регионе принимаются все меры для реализации программы «Рухани жанғыру». В частности, сформированы и утверждены рабочие группы по шести направлениям программной статьи.





Членами информационно-пропагандистских групп проведено 335 мероприятий с охватом более 120 тысяч актюбинцев. Создан региональный проектный офис, подготовлен и утвержден Реестр проектов и мероприятий программы «Рухани жанғыру» по 4 подпрограммам: «Тәрбие және білім», «Рухани қазына», «Атамекен», «Ақпарат толқыны».





В настоящее время группы в составе которых представители интеллигенции, политических партий, общественные деятели провели разъяснительную работу во всех районах области, встретились с населением.





Проводятся мероприятия по направлению «Духовные сокровища», которое предусматривает развитие национальных традиций и ценностей, внутреннего туризма и др. Все проекты связаны с историей и культурой, привлечением спонсоров, меценатов в рамках программы «Туган жер».





В общей сложности, запланирована реализация 556 проектов, над 286-ми работа уже завершена.