В Японии 11 тысяч семей остались без электричества из-за сильного тайфуна
5 августа 2017, 10:41
Тайфун обрушился на острова префектуры, принеся с собой шквалистый ветер и дождь.
Сильный тайфун "Нору", которому в Японии присвоен порядковый номер пять, обрушился на южную префектуру Кагосима в Японии, без света остались 11 тысяч семей, сообщает РИА Новости.
Тайфун обрушился на острова префектуры, принеся с собой шквалистый ветер и дождь. По мнению синоптиков, ливень такой интенсивности случается один раз в 50 лет. В некоторых районах сила ветра превысила 30 метров в секунду. Тайфун движется на северо-восток очень медленно, в результате возникает эффект его "зависания" над одной и той же областью, а это означает, что ненастная погода продлится дольше обычного.
Давление в центре тайфуна составляет 965 гектопаскалей. Скорость ветра в центре – до 35 метров в секунду, при порывах – до 50 метров в секунду.
Как ожидается, к воскресенью тайфун достигнет острова Кюсю. Если он не изменит направления, в понедельник и вторник он обрушится на основной японский остров Хонсю, затронет Токио.
Фото: NASA Goddard MODIS Rapid Response Team
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