60 тысяч резиновых уточек устроили заплыв по реке в Чикаго

Стать участником благотворительного события, проводимого уже в 12-й раз, мог любой желающий. Для этого достаточно было потратить пять долларов и купить хотя бы одну резиновую уточку. По традиции, тот счастливчик, чья уточка первой приходит к финишу, становится обладателем автомобиля.

More than 50,000 rubber ducks sailed through Chicago River to raise money for Special Olympics Illinois pic.twitter.com/NmT8VLAco2