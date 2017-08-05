60 тысяч резиновых уточек устроили заплыв по реке в Чикаго
5 августа 2017, 11:00
Собранные на мероприятии деньги пойдут на благотворительность — помощь спортсменам с умственными отклонениями.
Международная организация Special Olympics, которая занимается организацией спортивных мероприятий для инвалидов, провела в Чикаго традиционное "утиное дерби" — 60 тысяч резиновых уточек устроили заплыв по реке, сообщает Life.ru.
Стать участником благотворительного события, проводимого уже в 12-й раз, мог любой желающий. Для этого достаточно было потратить пять долларов и купить хотя бы одну резиновую уточку. По традиции, тот счастливчик, чья уточка первой приходит к финишу, становится обладателем автомобиля.
More than 50,000 rubber ducks sailed through Chicago River to raise money for Special Olympics Illinois pic.twitter.com/NmT8VLAco2— Fox News (@FoxNews) 4 августа 2017 г.
Собранные от продажи уток деньги пойдут на помощь спортсменам-инвалидам и проведение Международных специальных Олимпийских игр.
Фото: Живем в позитиве
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