60 тысяч резиновых уточек устроили заплыв по реке в Чикаго

Собранные на мероприятии деньги пойдут на благотворительность — помощь спортсменам с умственными отклонениями.

Международная организация Special Olympics, которая занимается организацией спортивных мероприятий для инвалидов, провела в Чикаго традиционное "утиное дерби" — 60 тысяч резиновых уточек устроили заплыв по реке, сообщает Life.ru





Стать участником благотворительного события, проводимого уже в 12-й раз, мог любой желающий. Для этого достаточно было потратить пять долларов и купить хотя бы одну резиновую уточку. По традиции, тот счастливчик, чья уточка первой приходит к финишу, становится обладателем автомобиля.





More than 50,000 rubber ducks sailed through Chicago River to raise money for Special Olympics Illinois pic.twitter.com/NmT8VLAco2 — Fox News (@FoxNews) 4 августа 2017 г.

Собранные от продажи уток деньги пойдут на помощь спортсменам-инвалидам и проведение Международных специальных Олимпийских игр.

