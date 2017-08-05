В Актюбинской области мерами содействия занятости охвачено свыше 20 тыс человек

В общей сложности, в 2017 году активными мерами содействия занятости планируется охватить 31,1 тыс. человек.

Вопросы исполнения Комплексного плана по обеспечению занятости населения и введения системы обязательного социального медицинского страхования были обсуждены в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz





В совещании, прошедшем под председательством заместителя акима области Ербола Нургалиева, приняли участие акимы районов и г. Актобе, руководители управлений.





Напомним, в целях недопущения роста безработицы в регионе был разработан Комплексный план по содействию занятости населения, предусматривающий создание рабочих мест, переобучение безработных и самозанятых посредством реализации государственных и отраслевых программ. В общей сложности, в 2017 году активными мерами содействия занятости планируется охватить 31,1 тыс. человек.





И.о. руководителя управления координации занятости и социальных программ Бибигуль Бисенгалиева отчиталась, что на сегодняшний день план выполнен на 65,4%, с охватом 20 328 человек.





В регионе принимаются эффективные меры по реализации «Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы», на которую Актюбинской области выделено более 4,8 млрд.тенге. В ее рамках принимаются меры по переподготовке кадров с техническим и профессиональным образованием, организации массового обучения граждан наиболее востребованным на рынке труда профессиям или основам предпринимательства.





Так, с учетом потребности рынка труда, на техническое и профессиональное обучение будут направлены 1 085 человек. По программе «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства» 1 055 человек уже начали краткосрочное обучение.





В Иргизском, Уилском, Мугалжарском, Темирском, Мартукском и Шалкарском районах области успешно реализуется проект «Бастау Бизнес», в рамках которого опытные тренеры обучат 1125 сельчан основам предпринимательства.





​Кроме того, есть определенные результаты по организации социальных рабочих мест, обеспечению занятости за счет развития инфраструктуры и ЖКХ, микрокредитованию на селе и в городе.





Вместе с тем, заместитель акима области отметил ряд недостатков, касающихся слабых результатов акиматов районов и г.Актобе по трудоустройству после завершения обучения, работы на социальных рабочих местах и молодежной практики на созданные и вакантные места.





​Также он поручил обеспечить выполнение всех намеченных плановых показателей Комплексного плана.





- Реализация Комплексного плана, основная цель которого оказание содействия занятости населения – одно из основных поручений Главы государства. Данный вопрос находится под особым контролем акима области. Результаты работы в этом направлении должны быть эффективными, поскольку они влияют на благосостояние населения. Поэтому мы должны приложить максимум усилий для того, чтобы охватить как можно больше человек. Средства, предусмотренные на эти цели, должны быть освоены своевременно и в полном объеме, - отметил Ербол Нургалиев.





​Также были рассмотрены вопросы, касающиеся введения системы обязательного социального медицинского страхования. В этой связи в регионе ведется работа по определению социального статуса жителей. Акимами сельских округов совместно со специалистами центров занятости проведен подворовой обход, в ходе которого определен социальный статус 246 780 человек, данные по ним введены в информационную базу.





В завершение совещания Ербол Нургалиев поручил активизировать данную работу.



