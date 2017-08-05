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ЭКСПО-2017 достигла планового показателя в 2 млн посетителей на 56 день

5 августа 2017, 11:09

При этом количество посещений международных павильонов и объектов ЭКСПО перевалило за 15 миллионов.

За 37 дней до окончания ЭКСПО-2017 организатором удалось достичь плановых показателей. Вечером 4 августа на выставке был зарегистрирован двухмиллионный посетитель, передает Zakon.kz.

При этом количество посещений международных павильонов и объектов ЭКСПО перевалило за 15 миллионов. Хотя изначально планировалось добиться таких результатов к закрытию.

Двухмиллионным посетителем ЭКСПО стал бизнесмен из Уральска Гайса Жумалиев. Мужчина прошел в 20:21 через западную входную дверь.

Гайса Жумалиев в Астане находится в служебной командировке. У него выдался свободный вечер и он купил билет на ЭКСПО в кассе в торговом центре. Это уже второе его посещение выставки. В первый раз он осмотрел чешский и немецкий павильоны. В этот раз планировал посмотреть лабораторию Shell. Гайса женат, у него двое детей. Сыновьям по семь лет. В этом году они пойдут в школу. И как добавил двухмиллионный посетитель, двойняшки давно просятся в Сферу.

"Сегодня знаменательный день. Перед нами стояла цель - два миллиона посетителей. Мы ее достигли. Впереди еще месяц. То, что мы опередили план - это знак того, что все сделано правильно. Выставка - очень большой проект, в который вложены много сил и средств", - сказал глава АО "Астана ЭКСПО-2017" Ахметжан Есимов поздравляя двухмиллионного посетителя.

Из рук Ахметжана Есимова гость получил сувениры - символы выставки, планшет и наушники.

"2/3 пути мы уже прошли и видим насколько дальновидным было решение президента о проведении выставки. И проект действительно оказался антикризисным и дает очень хороший мультипликативный эффект", - подчеркнул глава АО "Астана ЭКСПО-2017".

Напомним, имя миллионного посетителя стало известно 11 июля. Счастливицей стала учительница математики жительница Астаны Гульжихан Жанабергенова.


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