При столкновении автобусов семь человек пострадало в Карагандинской области
5 августа 2017, 11:31
Проводится досудебное расследование.
Крупное ДТП с участием автобусов произошло в Карагандинской области вечером в пятницу, 4 августа.
По предварительным данным, водитель транспорта компании "АрселорМиталл" не пропустил вперед пассажирский автобус. Это повлекло за собой дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали семь человек.
"Они доставлены в местные медучреждения. На сегодняшний день проводится расследование, назначена экспертиза", — проинформировал руководитель пресс-службы ДВД Карагандинской области Бакытжан Кудияров.
В момент ДТП в пассажирском автобусе, который следовал по маршруту Караганда — Шахтинск находилось 30 человек, еще десять – были в транспорте "АрселорМиталл".
В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 345 Уголовного Кодекса РК.
Региональное издание "Новый вестник" пишет, что представители компании "Арселлор Миттал" на месте аварии отказались от комментариев.
Кондуктор пассажирского автобуса 121 рассказала, что виновник ДТП выехал со стороны Центральной обогатительной фабрики "Восточная" с высокой скоростью.
"Я не пострадала, стоящих пассажиров у нас не было, все сидели на своих местах. "Цофовский" автобус прямо вылетел оттуда и ударил нас в бок. Серьезных травм у пассажиров не было, больше ноги, руки, плечи", — рассказала кондуктор Фатимат.
Однако по словам пассажирки Нурсипат Карабековой, в транспорте находилось большое количество людей, часть из них стояли в проходе.
"В момент аварии я вылетела в проход автобуса, сильно ушибла руку. Рядом со мной ехал мальчик, на вид 6-7 класс, он вообще улетел куда-то. Мальчик был в шоке, он не мог разговаривать, его увезли с места происшествия в Караганду, в диагностику", — сказала Нурсипат Карабекова.
По словам пострадавшей, в результате аварии пожилой мужчина поучил ранение в глаз от осколка стекла. Выбраться из автобуса пассажирам помогали кондуктор и водитель.
Очевидцы утверждают, что на место происшествия незамедлительно приехали три бригады скорой помощи. До приезда врачей, помощь пострадавшим оказывала пассажирка, вероятно медицинский работник.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Новый вестник
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