При столкновении автобусов семь человек пострадало в Карагандинской области

Крупное ДТП с участием автобусов произошло в Карагандинской области вечером в пятницу, 4 августа.

По предварительным данным, водитель транспорта компании "АрселорМиталл" не пропустил вперед пассажирский автобус. Это повлекло за собой дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали семь человек.

"Они доставлены в местные медучреждения. На сегодняшний день проводится расследование, назначена экспертиза", — проинформировал руководитель пресс-службы ДВД Карагандинской области Бакытжан Кудияров.





В момент ДТП в пассажирском автобусе, который следовал по маршруту Караганда — Шахтинск находилось 30 человек, еще десять – были в транспорте "АрселорМиталл".





В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 345 Уголовного Кодекса РК.



