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Сын Виктора Цоя записал альбом со своими песнями

5 августа 2017, 11:43

Альбом под названием «Опора» выйдет 3 сентября.

Александр Цой, сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя, выпустил мини-альбом с музыкальными композициями. Песни Александр, ранее известный как гитарист петербургской команды Para bellum, исполняет сам, пишет Росбалт.

Альбом под названием «Опора» выйдет 3 сентября. Пока же в Сети появился клип на песню «Шепот».

Сыну Цоя 31 год. На жизнь он зарабатывает дизайном в музыкальной отрасли. Виктор Цой погиб в ДТП в 1990 году в возрасте 28 лет. 21 июня исполнилось 55 лет со дня рождения легенды рока.



Фото: Любови Костериной



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