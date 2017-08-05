Сын Виктора Цоя записал альбом со своими песнями
5 августа 2017, 11:43
Альбом под названием «Опора» выйдет 3 сентября.
Александр Цой, сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя, выпустил мини-альбом с музыкальными композициями. Песни Александр, ранее известный как гитарист петербургской команды Para bellum, исполняет сам, пишет Росбалт.
Альбом под названием «Опора» выйдет 3 сентября. Пока же в Сети появился клип на песню «Шепот».
Сыну Цоя 31 год. На жизнь он зарабатывает дизайном в музыкальной отрасли. Виктор Цой погиб в ДТП в 1990 году в возрасте 28 лет. 21 июня исполнилось 55 лет со дня рождения легенды рока.
Фото: Любови Костериной
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