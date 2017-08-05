В ЮКО китайские предприниматели построят два завода
5 августа 2017, 11:55
В производстве биоэтанола китайские инвесторы планируют использовать отходы южнокказахстнской кукурузы, пшеницы и ячменя.
В Южно-Казахстанской области китайские предприниматели намерены построить в Отырарском районе завод по производству биоэтанола, а в Созакском районе производственный центр по переработке отходов фосфорного производства. Об этом сегодня стало известно в ходе встречи акима Южно-Казахстанской области Жансеита Туймебаева с китайской делигацией, возглавляемой господином Сианжун Цао - директором ассоциацией по производству фторсиликона, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.
На встрече, глава региона рассказал иностранным инвесторам об инвестиционном потенциале региона и о реализуемых индустриально-инновационных проектах. Также, аким отметил о предоставляемых льготах иностранным инвесторам со стороны местных властей.
«Один из основных механизмов экономики – привлечение инвестиций в страну. Мы оказываем поддержку предпринимателям, создаем благоприятные условия. В регионе функционируют 11 индустриальных и одна специальная экономическая зона. Иностранные инвесторы освобождаются от уплаты таможенных и имущественных налогов. Также, предоставляетмя земельный участок со всей необходимой инфраструктурой», - сказал Ж.Туймебаев.
В свою очередь, в ходе встречи китайская делегация во главе с господином Сианжун Цао выразили заитересованность в строительстве двух заводов. В то же время, иностранные инвесторы отметили, что в регион они прибыли по специальному приглашению известного казахстанского предпринимателя Серикжана Сейтжанова.
«В Южно-Казахстанской области мы планируем развивать два основных направления. Это производство биоэтанола и переработка отходов фосфорного производства. В случае выполнения двусторонних соглашений, мы готовы незамедлительно начать строительство двух заводов», - сказал г-н Сианжун Цао.
Стоит отметить, что на сегодняшний день сфера производства биоэтанола в мире расширяется, растет число пользователей. В производстве биоэтанола китайские инвесторы планируют использовать отходы южнокказахстнской кукурузы, пшеницы и ячменя, что в свою очередь поспособствует развитию сельского хозяйства Южно-Казахстанской области.
В завершении встречи, глава региона выразил готовность поддержать данные проекты и дал конкретные поручения руководителям соответствующих управлений. В частности, ускорить разработку соответствующих документов, выделить земельные участки и заложить этом году фундамент двух заводов.
Фото: Пресс-служба акима ЮКО
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