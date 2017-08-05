Казахстанские десантники заняли второе место во втором этапе конкурса «Десантный взвод»
5 августа 2017, 12:24
Участники из шести стран совершили марш-бросок на время в составе подразделений со штатным оружием.
Казахстанские десантники успешно прошли второй этап конкурса «Десантный взвод», уступив на полосе препятствий хозяевам соревнований военнослужащим Народно-освободительной армии Китая, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.
Участники из шести стран совершили марш-бросок на время в составе подразделений со штатным оружием. Дистанция маршрута составила 3 километра и включала полосу препятствий в виде естественных возвышенностей и искусственных заграждений, а также огневые рубежи для стрельбы. По правилам соревнования участникам разрешалось оказывать взаимопомощь. Именно это стало отличительной чертой наших военнослужащих, которые в очередной раз продемонстрировали высокий боевой дух и войсковое товарищество.
В соревнованиях «Десантный взвод» принимают участие военнослужащие из Казахстана, Китая, Ирана, России, ЮАР.
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