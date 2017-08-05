Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Астане во дворе дома обнаружен труп девушки

5 августа 2017, 12:35

Личность до настоящего времени не установлена.

В одном из дворов Астаны найден женский труп. Управлением криминальной полиции ДВД г. Астаны устанавливается личность неизвестной девушки, передает Zakon.kz.

04 августа 2017 года во дворе дома 2 по улице Асан Кайгы обнаружен труп неизвестной девушки, азиатской национальности, предположительный возраст 20-25 лет, среднего телосложения, которая покончила жизнь самоубийством, падение с высоты. Личность до настоящего времени не установлена.

Приметы: рост около 162 см., волосы темные, крашенные, длинные, нос прямой, брови татуаж, уши проколотые.

Была одета: туника полосатая черно-белого цвета, бюстгальтер темно-зеленого цвета, на безымянном пальце левой руки кольцо из серебра.

Сотрудники ДВД столицы просят владеющим достоверной информацией о личности неизвестной сообщить по телефонам 8(7172) 71-60-10, 71-60-22, с.т. +7 775 979 95 05.

Фото: Астрахань FM



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...