В Астане во дворе дома обнаружен труп девушки

Личность до настоящего времени не установлена.

В одном из дворов Астаны найден женский труп. Управлением криминальной полиции ДВД г. Астаны устанавливается личность неизвестной девушки, передает Zakon.kz





04 августа 2017 года во дворе дома 2 по улице Асан Кайгы обнаружен труп неизвестной девушки, азиатской национальности, предположительный возраст 20-25 лет, среднего телосложения, которая покончила жизнь самоубийством, падение с высоты. Личность до настоящего времени не установлена.





Приметы: рост около 162 см., волосы темные, крашенные, длинные, нос прямой, брови татуаж, уши проколотые.





Была одета: туника полосатая черно-белого цвета, бюстгальтер темно-зеленого цвета, на безымянном пальце левой руки кольцо из серебра.





Сотрудники ДВД столицы просят владеющим достоверной информацией о личности неизвестной сообщить по телефонам 8(7172) 71-60-10, 71-60-22, с.т. +7 775 979 95 05.





Фото: Астрахань FM







