В Астане во дворе дома обнаружен труп девушки
5 августа 2017, 12:35
Личность до настоящего времени не установлена.
В одном из дворов Астаны найден женский труп. Управлением криминальной полиции ДВД г. Астаны устанавливается личность неизвестной девушки, передает Zakon.kz.
04 августа 2017 года во дворе дома 2 по улице Асан Кайгы обнаружен труп неизвестной девушки, азиатской национальности, предположительный возраст 20-25 лет, среднего телосложения, которая покончила жизнь самоубийством, падение с высоты. Личность до настоящего времени не установлена.
Приметы: рост около 162 см., волосы темные, крашенные, длинные, нос прямой, брови татуаж, уши проколотые.
Была одета: туника полосатая черно-белого цвета, бюстгальтер темно-зеленого цвета, на безымянном пальце левой руки кольцо из серебра.
Сотрудники ДВД столицы просят владеющим достоверной информацией о личности неизвестной сообщить по телефонам 8(7172) 71-60-10, 71-60-22, с.т. +7 775 979 95 05.
Фото: Астрахань FM
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