Учебные заведения ВКО и ТОО «Казцинк» будут совместно готовить кадры
5 августа 2017, 12:42
Данный меморандум становится важным и в свете реализации программной статьи “Рухани жаңғыру” Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева.
По поручению акима ВКО Даниала Ахметова, Управлением образования Восточно-Казахстанской области был подписан договор с градообразующим предприятием ТОО «Казцинк» об эффективном и взаимовыгодном сотрудничестве по подготовке кадров в системе технического и профессионального образования, сообщает Zakon.kz.
Данный меморандум становится важным и в свете реализации программной статьи “Рухани жаңғыру” Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, где указывается важность формирования культа знания, воспитания образованного высокоинтеллектуального поколения.
В дальнейшем, для достижения целей, в рамках заключенного договора КГКП «Риддерский аграрно-технический колледж», в пилотном режиме, планирует заключить договор с ТОО «Казцинк» по подготовке специалистов по 5-ти востребованным специальностям и 15 квалификациям.
Фото предоставлено пресс-службой ТОО "Казцинк" (Евгений Прохоренко)
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