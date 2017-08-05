Учебные заведения ВКО и ТОО «Казцинк» будут совместно готовить кадры

Данный меморандум становится важным и в свете реализации программной статьи “Рухани жаңғыру” Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева.

По поручению акима ВКО Даниала Ахметова, Управлением образования Восточно-Казахстанской области был подписан договор с градообразующим предприятием ТОО «Казцинк» об эффективном и взаимовыгодном сотрудничестве по подготовке кадров в системе технического и профессионального образования, сообщает Zakon.kz.





Данный меморандум становится важным и в свете реализации программной статьи “Рухани жаңғыру” Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, где указывается важность формирования культа знания, воспитания образованного высокоинтеллектуального поколения.









В дальнейшем, для достижения целей, в рамках заключенного договора КГКП «Риддерский аграрно-технический колледж», в пилотном режиме, планирует заключить договор с ТОО «Казцинк» по подготовке специалистов по 5-ти востребованным специальностям и 15 квалификациям.



