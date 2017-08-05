На три года введен запрет на вывоз автотранспортом сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана

На основании законодательства Республики Казахстан о регулировании торговой деятельности и о газе и газоснабжении в целях охраны окружающей среды и предотвращения чрезвычайных ситуаций техногенного характера приказом Министра энергетики РК от 29 июня 2017 года № 224 введен запрет сроком на три года на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа (код ТН ВЭД ТС 2711 12 970 0), пропана (код ТН ВЭД ТС 2711 12 940 0) и бутана (код ТН ВЭД ТС 2711 13 970 0) автомобильным транспортом, за исключением вывоза сжиженного нефтяного газа через таможенный пост «Алаколь» таможни «Достык».

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 5 августа 2017 года.