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Дмитрий Медведев едет на ЭКСПО в Астану

5 августа 2017, 12:56

В столице Казахстана пройдет заседание Евразийского межправсовета.

Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Астане в понедельник, 14 августа. Вопросы о взаимном сотрудничестве и расширении интеграционного взаимодействия в рамках ЕврАзЭс рассмотрят главы правительств Казахстана, Кыргызстана, Армении, Белоруссии и России.

"На рассмотрение глав правительств будет представлен доклад о совместной работе по продвижению "цифровой повестки" союза. Планируется обсудить ход подготовки соглашений о преференциальных торговых режимах с международными партнёрами союза и другие темы, представляющие взаимный интерес", — сообщает пресс-служба правительства России.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев также намерен посетить специализированную выставку ЭКСПО-2017.

В Астане главы правительств на заседании обсудят вопросы по созданию единого электроэнергетического рынка и меры по реализации скоординированной транспортной политики.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: Sputnik Казахстан


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