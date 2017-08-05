Дмитрий Медведев едет на ЭКСПО в Астану

Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Астане в понедельник, 14 августа. Вопросы о взаимном сотрудничестве и расширении интеграционного взаимодействия в рамках ЕврАзЭс рассмотрят главы правительств Казахстана, Кыргызстана, Армении, Белоруссии и России.



