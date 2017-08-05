Смелые идеи о духовном возрождении казахстанцев высказали на «QazTalks» в Талдыкоргане

Как статья Главы государства Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» должна повлиять на духовное преображение казахстанцев? Высказали свое мнение на этот вопрос в ходе открытого диалога «QazTalks» в Талдыкоргане казахстанцы с необычными идеями и проектами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Алматинской области.





Центром притяжения известных деятелей культуры и науки, политологов, блогеров и средств массовой информации стал новый проект в Талдыкоргане – площадка свежих идей и открытого диалога «QazTalks». Опыт в его проведении управление внутренней политики переняло у Службы центральных коммуникаций МИК РК.





Темой встречи стала статья Президента РК Н. А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».





Необходимость развития человеческого капитала через раскрытие духовного, морального аспекта политики модернизации – вот главный посыл статьи Главы государства. Поддерживая его, высказали свое мнение на эту тему политолог, управляющий директор Международного финансового центра «Астана» Нурбек Саясат; руководитель научно-исследовательского центра «Сакральный Казахстан» Берик Абдыгали; доктор филологических наук, член-корреспондент НАН РК, директор Института языкознания им. А. Байтурсынова Ерден Кажыбек; известный казахстанский тележурналист Бейсен Куранбек; руководитель службы новостей телеканала «Жетісу» Есболат Айдабосын.









Поприветствовав участников «QazTalks», директор Службы центральных коммуникаций Артур Нигметов отметил значимость открытых дискуссий в освещении государственной информационной политики.





- «QazTalks» - это нечто гораздо большее, чем традиционная конференция. Здесь озвучиваются инновационные, свежие, нестандартные идеи. Темой сегодняшней встречи стала статья Главы государства, направленная на модернизацию общественного сознания. Придерживаясь, озвученного в ней курса на открытость, прогресс, инновации, формат «QazTalks» - самая лучшая площадка для смелых идей и мнений людей разных сфер, - сказал Артур Нигметов.





Воплощение программной статьи Главы государства повлекло за собой появление проектов, направленных на духовно-нравственное преобразование: «Переход государственного языка на латиницу», «Новое гуманитарное знание, «100 новых учебников на казахском языке», «Туған жер», «Сакральная география Казахстана», «Современная казахстанская культура в глобальном мире», «100 новых лиц Казахстана».





В своем выступлении заместитель акима области Жаксылык Омар отметил, что Алматинская область готова идти навстречу прогрессу, поддерживать культурную и научную интеллигенцию региона.





Каждое выступление со сцены «QazTalks» стало вдохновляющей речью, подкрепленной жизненным опытом. Каждый спикер высказался, в чем для него заключается ценность и приоритеты в статье Главы государства. Примечательно то обстоятельство, что опыт спикера можно и нужно примерять на себя. Сделать это позволяет универсальность мыслей и жизненных открытий.







