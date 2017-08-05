О предварительном информировании по товарам, перемещаемым воздушным транспортом

ДГД по Костанайской области напоминает, что в соответствии со статьей 3 Соглашения о представлении и об обмене предварительной информацией, о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза, от 21 мая 2010 года (далее - Соглашение), Коллегия Евразийской экономической комиссии вынесла Решение от 1 декабря 2015 года № 158 «О введении обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом», которое вступило в силу с 1 апреля 2017 года.

Предварительная информация о ввозимых товарах (далее - предварительная информация), включающая в себя сведения о воздушном судне и маршруте полета, а также сведения о ввозимом товаре, должна направляться в таможенный орган государства - члена Евразийского экономического союза (далее - таможенный орган), на территории которого расположено место прибытия товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Перевозчик, осуществляющий ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом, или иное лицо, действующее от имени и по поручению перевозчика, должен сделать это не менее чем за 2 часа до перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза.

В случае представления предварительной информации не в полном объеме, а также при ее несоответствии структуре и формату, определенными техническими требованиями, лицу, представившему такую информацию, направляется электронное сообщение об отказе в принятии предварительной информации к рассмотрению (с указанием причин отказа). В этом случае предварительная информация считается непредставленной. После устранения причин отказа в принятии предварительной информации к рассмотрению предварительная информация может быть представлена в таможенный орган повторно.

В случае, если предварительная информация не может быть получена таможенным органом места прибытия в связи с неисправностью используемых таможенными органами информационных систем, вызванной техническим сбоем, нарушениями в работе средств связи (телекоммуникационных сетей и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), отключением электроэнергии, таможенные операции в отношении ввозимых товаров проводятся в соответствии с международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Предварительная информация используется таможенными органами для принятия предварительных решений по выбору объектов, форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля, до прибытия товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в том числе для подготовки решений о разгрузке воздушных судов.