Президент WBC показал часть специального пояса для победителя боя Головкин — Альварес

5 августа 2017, 13:26

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

Начато изготовление специального титула WBC для победителя поединка Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, который пройдет 16 сентября, сообщает Sports.kz.

Президент Совета Маурисио Сулейман в своем твиттере опубликовал фото центральной части пояса.

«Только что получил бляху для пояса „Уичоли“ к бою GGG и „Канело“ 16 сентября», — написал функционер.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

Фото: sports.kz

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