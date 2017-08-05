Президент WBC показал часть специального пояса для победителя боя Головкин — Альварес
5 августа 2017, 13:26
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.
Начато изготовление специального титула WBC для победителя поединка Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, который пройдет 16 сентября, сообщает Sports.kz.
Президент Совета Маурисио Сулейман в своем твиттере опубликовал фото центральной части пояса.
«Только что получил бляху для пояса „Уичоли“ к бою GGG и „Канело“ 16 сентября», — написал функционер.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.
Фото: sports.kz
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