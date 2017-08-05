Работники транспорта Казахстана отметили свой профессиональный праздник

В этот день состоялось награждение почетных работников транспортной системы. Железнодорожников, авиаторов, машинистов и многих других.

В первое воскресенье августа в Казахстане свой профессиональный праздник отмечают работники транспорта, сообщает Zakon.kz





Турксибский район называют «воротами Алматы», так как на его территории расположен Международный аэропорт, железнодорожный вокзал «Алматы-1» и главные автодороги ведущие в город, именно по этому торжественный концерт посвященный работникам транспорта прошел в этом районе, в парке им. С. Сейфуллина.





"Турксибский район считается промышленно-транспортным и был назван в честь Туркестано-Сибирской магистрали. Сегодня работники транспорта отмечают свой профессиональный праздник. Нам есть чем гордится, к примеру наш аэропорт, в котором трудятся около трёх тысяч человек имеет две посадочные полосы, не имеющие аналогов в средней Азии. Самолёты могу садится и взлетать практически при нулевой видимости. Наши железнодорожники переходят на новые виды эксплуатации как локомотивов, так и вагонов. Улучшается качество обслуживания. Есть и свои недостатки, но все они устранимы. Думаю, что на таких встречах, где отмечают лучших, а ветераны делятся своим опытом культура производства и обслуживание будет улучшаться", - сказал аким Турксибского района Владимир Устюгов.





В этот день состоялось награждение почетных работников транспортной системы. Железнодорожников, авиаторов, машинистов и многих других. Также завоёванные кубки и медали и ценные призы получили победители и призеры завершившегося накануне турнира по мини футболу на призы акима турксибского района.





В честь праздника на сцене выступили известные вокалисты, танцевальные ансамбли и оркестр народных инструментов. В парке были установлены традиционные юрты, праздничный дастархан ломился от угощений, а народные гуляния продолжались до вечера.





День работников транспорта был утверждён в 1998 году Указом Президента Республики.



